Angola: Le projet Mukafe fournit 10 millions de plants de café

Gabela (Angola) — Environ 10 millions de plants de café sont disponibles, grâce au projet Mukafe, pour soutenir 1 200 producteurs de la province de Cuanza Sul, dans le cadre de l'amélioration des performances et de la croissance de la chaîne de valeur de la culture du café dans le pays.

L'information a été fournie samedi (10) par le coordinateur du projet Mukafe, José Mahinga, en marge d'une session de formation sur « le renforcement de l'inclusion économique des femmes leaders dans la chaîne de valeur du café ».

Selon le coordinateur, dans la première phase, 10 millions de plants sont disponibles, sur les 15 millions prévus, dont 600 pour les bénéficiaires d'Amboím et autant pour Libolo, tant à Cuanza Sul que dans les provinces d'Uíge et Cuanza Norte, qui produisent sur une superficie de deux hectares et demi chacune.

"À Cuanza Sul, nous entendons soutenir directement l'action dans la chaîne de valeur du café, à travers le renforcement des coopératives et des associations de producteurs, la formation, la qualité, la transformation et le lavage, en vue de contribuer à la qualité du café en Angola", a-t-il indiqué.

Une autre action à développer dans la région, selon la source, concerne le renouvellement des plantations de café, à travers la production massive de plants et l'identification de la niche de marchés du café qui sera produit de qualité.

« Notre objectif est de produire avec qualité, en utilisant des arguments techniques, de fournir des services qui rivalisent pour la production de café par l'intermédiaire d'agents de vulgarisation, d'entreprises privées, de fournir des plants génératifs (graines) et végétatifs (boutures prélevées sur les plantes), de la technologie et des connaissances, en mettant l'accent sur les importations», a-t-il conclu.

Le café sur le marché national coûte entre 1 200 et 1 500 Kwanzas, tandis que sur le marché international, le café Arabica coûte cinq dollars le kilogramme et le café Robusta coûte 3,2 dollars le kilogramme.

Le projet Mukafe, qui a débuté en 2023, bénéficie d'un financement de huit millions d'euros de l'Union européenne avec une période d'exécution de cinq ans et est mis en oeuvre dans les provinces de Cuanza Sul, Cuanza Norte et Uíge.

Les composantes de Mukafe comprennent « le renforcement de l'Institut national du café et la fourniture de services aux producteurs de café », « l'amélioration de la production et le renforcement des capacités des jeunes et des femmes productrices ».

"La mise en oeuvre des principes de gestion de la qualité", "la traçabilité et la certification du café", "le développement d'un système d'information sur le marché (SIM) tout au long de la chaîne de valeur" et "la promotion de la qualité du café et la facilitation des exportations" font partie de composantes du projet.

Concernant la formation, qui a débuté jeudi et s'est terminée samedi, les bénéficiaires du projet ont amélioré leurs connaissances sur « les principes généraux de traçabilité, de qualité et de production des cafés de spécialité », « les principes généraux de récolte, de séchage et de conservation du café ».

La formation comprenait également « la sélection des plantes mères et la préparation des graines », « l'éducation dans une perspective de genre/renforcement de l'inclusion économique des femmes leaders dans la chaîne de valeur du café et dans les besoins financiers ».