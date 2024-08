Angola: Le ministre prône une gestion prudente des ressources mises à la disposition des municipalités

Malanje (Angola) — Le ministre de l'Administration du Territoire (MAT), Dionísio Manuel da Fonseca, a défendu samedi soir, dans cette ville, la nécessité d'adopter une gestion judicieuse et parcimonieuse des ressources allouées aux administrations municipales, en vue de répondre aux besoins de citoyens.

Le titulaire du MAT intervenait lors de la cérémonie de gala de la première édition du Prix de la Meilleure Municipalité d'Angola, dans le cadre du Xe Forum des Municipalités et Villes d'Angola, tenu vendredi, à Malanje, et qui visait à célébrer la Journée Africaine de la Décentralisation et la Journée Locale de la Décentralisation et du Développement Local, commémoré samedi (10).

Il a reconnu les défis auxquels les administrateurs municipaux, en tant que dirigeants locaux de première ligne, sont confrontés en laissant leurs localités respectives dans un meilleur état qu'ils ne les ont trouvées, et les a mis au défi d'être résilients sur le chemin du développement de l'Angola.

« Nous devons affronter l'avenir avec optimisme et tout faire pour générer des changements positifs dans les communautés », a-t-il encouragé, estimant que ce n'est qu'ainsi que se réalisera le principe de gouvernance participative et inclusive.

En ce qui concerne le Prix de la Meilleure Municipalité d'Angola, Dionísio Manuel da Fonseca a déclaré que l'objectif est de distinguer les districts qui se sont le plus distingués dans la mise en oeuvre d'actions et d'initiatives visant à résoudre les problèmes les plus urgents des communautés.

De même, l'objectif est de reconnaître l'excellence, la rigueur, l'engagement, les bonnes pratiques, la pro-activité et l'engagement des administrateurs municipaux dans la gestion des territoires sous leur responsabilité.

« Le prix est une incitation pour ce qu'il nous reste à faire, c'est une invitation à adopter de bonnes pratiques de gestion et à transformer la vie des populations de manière quotidienne et positive, en commençant par des questions fondamentales comme la santé, l'éducation, la circulation des personnes et biens, ainsi que comment découvrir et valoriser le potentiel de nos municipalités, afin qu'elles puissent être le levier de l'économie, le catalyseur de la croissance et du développement local », a-t-il conclu.

Le gala s'est déroulé en présence du ministre d'État et chef de la Maison Civile du Président de la République, Adão de Almeida, et du secrétaire du président de la République pour la réforme de l'État, Pedro Fiete Correia, outre les gouverneurs provinciaux, les vice-gouverneurs et les administrateurs municipaux.

La municipalité de Lubango a été la grande gagnante du Prix, cumulant le score le plus élevé dans les 12 catégories, notamment Protection et conservation des écosystèmes et de la biodiversité, Sécurité et ordre public, Engagement envers les enfants et leur protection/Municipalité amie des enfants, entre autres.

Créé par le décret présidentiel nº 166/23 du 4 août, le Prix de la Meilleure Municipalité d'Angola vise à stimuler l'amélioration continue de la gestion publique des municipalités, à travers la promotion et la valorisation des initiatives qui garantissent la qualité, l'efficience et l'efficacité de l'action gouvernementale locale.

Pour cette édition, 66 municipalités ont concouru, représentant neuf provinces du pays.