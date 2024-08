Algérie: Centre anti-cancer d'Oran - Réception d'un nouvel accélérateur linéaire dans les prochains jours

Oran — Le Centre anticancer de Misserguine (Oran) recevra, dans les prochains jours, un nouvel accélérateur linéaire, les équipements étant arrivés au port d'Alger, ce dimanche, a-t-on appris du directeur de la Santé et de la Population (DSP) de la wilaya d'Oran, Hadj Boutouaf.

Boutouaf a indiqué, dans une déclaration à l'APS, que cet accélérateur linéaire est la deuxième acquisition du centre anticancer de Misserguine, au cours de cette année 2024, ajoutant que ce centre a déjà acquis un premier appareil, il y a quelques mois.

Avec la réception de ce nouvel accélérateur, le nombre de ces appareils au Centre de lutte contre le cancer et dans l'ensemble de la wilaya d'Oran atteindra trois, ce qui améliorera la prise en charge des patients atteints de cancer et réduira les délais d'attente et les rendez-vous de radiothérapie dans ce centre, qui connaît une affluence importante des malades.

Boutouaf a souligné que le nombre d'accélérateurs linéaires dans la wilaya d'Oran atteindra cinq, d'ici la fin de cette année, considérant ces acquisitions comme un "gain important" pour les habitants d'Oran et des wilayas voisines, d'autant que la wilaya qu'Oran est devenue un pôle médical et une destination pour les patients de toute la région de l'Ouest et du Sud-Ouest.