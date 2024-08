Ethiopie: Les lodges et complexes hôteliers construits dans le cadre de l'initiative « Dine for Ethiopia » commenceront à fonctionner dans les semaines à venir

Addis Abeba — Les lodges et complexes hôteliers construits dans le cadre de l'initiative « Dine for Ethiopia » commenceront à fonctionner dans les semaines à venir, a annoncé le PDG du groupe Ethiopian Airlines, Mesfin Tasew.

On rappelle qu'Ethiopian Airlines avait signé des accords avec les États régionaux pour entreprendre la gestion et l'exploitation des lodges et complexes hôteliers des projets Dine for Ethiopia.

Halala Kela Resort, Chebera Elephant Paw Lodge, Wonchi Eco Tourism et Gorgora ont été construits dans le sud-ouest de l'Éthiopie, dans les régions d'Oromia et d'Amhara dans le cadre de l'initiative « Dine for Ethiopia » du Premier ministre Abiy Ahmed en vue de libérer le potentiel touristique du pays pour le développement économique.

Conformément aux accords, ces lodges et complexes hôteliers seront gérés par le Skylight Hotel du groupe Ethiopian Airlines. L'accord vise à améliorer l'expérience touristique en Éthiopie en utilisant la vaste expertise du groupe Ethiopian Airlines dans le secteur de l'hôtellerie et en garantissant la fourniture de services inégalés aux visiteurs.

S'adressant à l'ENA, le PDG du groupe Ethiopian Airlines, Mesfin Tasew, a déclaré qu'Ethiopian Airlines se préparait à ce que les lodges et les complexes hôteliers commencent à fonctionner conformément aux normes de l'hôtel Ethiopian Skylight.

Le Gorgora Ecolodge a déjà commencé ses services, a révélé Mesfin, ajoutant que les trois lodges restants commenceront à fonctionner dans les prochaines semaines. Le PDG a en outre déclaré qu'en plus d'élargir les destinations internationales, Ethiopian Airlines a renforcé les connexions nationales qui joueront un rôle crucial dans l'augmentation du flux de touristes dans le pays.

Les efforts continus du gouvernement pour développer les infrastructures et les destinations touristiques ont créé des opportunités pour Ethiopian Airlines de jouer son rôle dans la promotion de l'industrie du tourisme, a-t-il souligné.