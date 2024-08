Algérie: Batna - Remise de l'usine de montage de voiture et le port sec en dépendant à l'entreprise publique Fondal

Batna — La signature des procès-verbaux de remise de l'usine de montage de voiture de la commune de Djerma (ex-usine de la marque sud-coréenne) et le port sec en dépendant, situé dans la commune de Sériana, à l'entreprise publique Fondal, filiale d'Imétal (Groupe des Industries Métallurgiques et Sidérurgiques) a eu lieu dimanche à Batna.

La cérémonie de signature entre Abdelghani Fassi, directeur local des domaines de l'Etat, et Noureddine Salhi, président-directeur général de Fondal, s'est déroulée en présence du wali de Batna, Mohamed Benmalek.

Cette opération s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des instructions du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, concernant les biens et avoirs saisis en exécution des décisions de justice définitives, ainsi que des décisions prises lors de la réunion du Ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, jeudi dernier, avec les dirigeants et PDG des groupes et holdings du secteur ayant bénéficié de certains actifs et actifs saisis, selon les résultats de la dernière réunion du Conseil des participations de l'Etat (CPE), a-t-on indiqué au terme de la signature des deux procès-verbaux qui a eu lieu au siège de la direction des domaines de l'Etat.

En marge de sa visite de l'usine en compagnie du wali après la cérémonie de remise, le responsable de Fondal a ajouté que les efforts seront faits pour en hâter la remise en marche dans les plus proches délais surtout que la majorité de ses installations et équipements se trouvent en très bon état afin de soutenir l'économie locale et nationale.

De son côté, le wali de Batna, Mohamed Benmalek a mis l'accent sur l'importance majeure de la reprise de l'activité de cette usine pour le développement de la wilaya qui a connu dernièrement le recouvrement de plusieurs unités de production dont une briqueterie et le port sec (port de dédouanement) au site stratégique.

L'usine de montage de voiture située dans la commune de Djerma à l'arrêt depuis 2020 occupe 74 hectares dont 6 hectares bâtis, tandis que la superficie du port sec en dépendant et situé dans la commune de Sériana non loin de l'aéroport international Mustapha Benboulaïd atteint 3 hectares, a-t-on appris de la direction des domaines de l'Etat.