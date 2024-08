Algérie: L'ANP pleinement disponible à sécuriser l'élection présidentielle du 7 septembre

Alger — L'Armée nationale populaire (ANP) est pleinement disponible à sécuriser toutes les étapes de l'élection présidentielle prévue le 7 septembre prochain, en veillant à ce que toutes les conditions de sécurité soient réunies pour permettre aux citoyens d'accomplir leur devoir électoral dans un climat empreint de calme et de quiétude, indique la revue El Djeïch dans son numéro du mois d'aout en cours.

"Alors que notre pays s'apprête à organiser des élections présidentielles anticipées le 7 septembre 2024, et comme elle l'a toujours fait lors des grands rendez-vous nationaux, l'Armée nationale populaire est pleinement disponible et prête à sécuriser toutes les étapes du processus électoral, en veillant à ce que toutes les conditions de sécurité soient réunies pour son succès et permettre aux citoyens d'accomplir leur devoir électoral dans un climat empreint de calme et de quiétude", note la revue dans son éditorial intitulé "Digne héritière et rempart imprenable".

Citant à ce sujet les propos du Président de la République qui a affirmé que "c'est une armée en cohésion avec le peuple qui gagne en dignité et en élévation, de par la place qu'elle occupe dans le cœur de la nation et de par le patriotisme et l'engagement des officiers, des soldats et de tous ses personnels affiliés", la revue El Djeïch relève que la Journée nationale de l'Armée nationale populaire "consacre la conversion de l'Armée de libération nationale, qui venait de s'acquitter pleinement de son devoir en affranchissant notre territoire sacré des affres de l'occupation coloniale, en Armée nationale populaire qui a poursuivi le parcours sur la même voie en portant les mêmes valeurs et principes".

Evoquant, par ailleurs, la célébration, ce mois-ci, du double anniversaire des offensives du Nord-Constantinois, le 20 août 1955, et la tenue du Congrès de la Soummam, le 20 août 1956, El Djeïch affirme que l'ANP "poursuit son oeuvre de développement de ses capacités de défense, soutenue par sa profondeur populaire".