Ile Maurice: Quand Crypto King fait voler les billets...

La date : lundi 5 août. Le lieu: la gare de Rose-Hill. Qui a été le théâtre d'une scène surprenante. Ameen Mustan, plus connu sous le pseudonyme de Crypto King, a attiré l'attention des passants en lançant une pluie de billets dans la foule. Environ Rs 50 000 en coupures de Rs 25 ont été distribuées, comme le montre une vidéo largement partagée sur son compte TikTok. D'autres vidéos le montrent distribuant de l'argent à des collégiens dans un autobus, à travers les vitres.

En tout cas, ces gestes de générosité a suscité à la fois enthousiasme et curiosité. Interrogé sur ses intentions, Crypto King a expliqué : «J'ai voulu partager mes gains obtenus grâce à la cryptomonnaie avec le public. Même si ce n'étaient que des billets de Rs 25, l'argent reste de l'argent. Je prévois d'autres gestes symboliques en faveur de la communauté dans un avenir proche.» Où? Quand? Il ne nous en dira pas plus, pour éviter des «émeutes», sans doute...

En attendant, ce lancer de billets a marqué les esprits à Rose-Hill, tout en alimentant les spéculations sur ses motivations et la provenance de ses fonds. Le Crypto King a également mentionné avoir été approché par deux policiers qui lui ont conseillé de rester vigilant lors de ses prochaines apparitions publiques pour assurer une gestion adéquate de la foule.

%

Ameen Mustan a, qui plus est, partagé des détails sur son parcours dans les cryptomonnaies. Il a découvert leur potentiel grâce à sa société, World of Promos, spécialisée dans la promotion d'artistes. «Un jour, quelqu'un m'a parlé du Shiba Coin pour le trading. Après quelques cours en ligne, j'ai maîtrisé le sujet», explique-t-il. Il ajoute que les crypto-monnaies sont échangées sur des plateformes comme Binance et Coinbase. En 2021, Ameen Mustan, né au Canada, a lancé une formation sur la cryptomonnaie à Maurice pour aider les jeunes à générer des revenus. «Bien que je n'aie pas pu poursuivre des études supérieures, j'ai réussi grâce au trading de cryptomonnaies», confie-t-il.

Qu'est-ce ?

Une cryptomonnaie, dite aussi cryptoactif, cryptodevise, monnaie cryptographique ou encore cybermonnaie, est une monnaie électronique (actif numérique) émise de pair à pair, sans nécessité de banque ou de banque centrale ni d'intermédiaire humain, utilisable au moyen d'un réseau informatique décentralisé basé sur une blockchain intégrant des technologies de cryptographie pour les processus d'émission et de règlement des transactions.

Apparus en 2009 avec le bitcoin et sa blockchain (ou chaine de blocs), des centaines d'autres cryptoactifs se sont ensuite développés, aussi dits Altcoins (mot valise combinant deux mots anglais, «alt» qui signifie alternatif et «coin» qui fait référence aux pièces de monnaie) désignant toutes les cryptomonnaies créées après le Bitcoin, comme alternatives au Bitcoin, utilisant généralement le même type de technologie de chaîne de blocs, mais avec des algorithmes de consensus différents, des fonctionnalités et des objectifs plus ou moins proches, moins consommateurs de ressources informatiques et énergétiques, comme l'Ethereum, ou augmentant encore la confidentialité des échanges, etc. Les cryptomonnaies les plus connues et les plus utilisées sont le Bitcoin et l'Ethereum.