Ile Maurice: Pourquoi le coq a-t-il une dent contre le requin ?

Le chef de file du parti du coq a, à plusieurs reprises, ciblé celui que des adversaires politiques ont affublé du surnom de «requin moustas». S'il n'a de cesse de voler dans les plumes de celui qui était encore son partenaire en alliance il y a quatre mois, la guerre entre les deux leaders avait débuté avant même que l'alliance ne vole en éclats, «officiellement»...

Les explications données jusqu'ici par Xavier-Luc Duval (XLD) après avoir abandonné l'alliance PTR-MMM-PMSD ne sont pas très claires. Le leader du PMSD a parlé de la difficulté de travailler avec Paul Bérenger et c'est le refrain qu'il ressort à chaque fois depuis son départ de l'opposition en avril 2024. Il est bon de rappeler que l'alliance de l'opposition PTR-MMM-PMSD a fonctionné pendant près de quatre ans et demi, selon les dires de XLD lui-même. Ce serait toutefois lors des négociations sur le partage des tickets que XLD aura réalisé que Paul Bérenger est quelqu'un de difficile. Le leader bleu avait vaguement parlé de problèmes des tickets mais sans trop élaborer là-dessus.

Quant à Navin Ramgoolam et Paul Bérenger, ils affirment que XLD a été pris au dépourvu lorsque Ramgoolam lui a dit qu'il savait qu'il rencontrait quelqu'un ou des personnes du MSM en cachette. Qui dit vrai ?

Dérangé un dimanche

XLD avait précisé que Paul Bérenger avait à maintes reprises proposé différentes circonscriptions aux candidats du PMSD. Sollicité hier, le leader des Bleus a confirmé ce point. On se rappelle que XLD avait raconté comment ses deux ex-alliés l'avait «dérangé» un dimanche pour lui faire une différente proposition concernant la répartition des tickets. Est-ce cela seulement qui a poussé XLD à claquer la porte à l'opposition ? Il indique que c'est qui a fait déborder le vase car il était toujours convaincu que Paul Bérenger voulait faire partir le PMSD de l'alliance de l'opposition. Il nous rappelait hier une déclaration faite par Paul Bérenger une semaine avant la cassure du 14 avril, qui pour lui confirmait que le leader mauve voulait se débarrasser du PMSD.

Enter Adrien Duval

En fait, ce n'est pas l'exacte vérité car Paul Bérenger réagissait le 6 avril aux propos tenus par... Adrien Duval sur une radio privée. Le futur speaker avait parlé de son insatisfaction de la répartition des tickets - soit la formule 37-17-8. Paul Bérenger soulignait - le 6 avril toujours - que le MMM n'était pas lui non plus satisfait de cette formule mais avait «accepté son sort». Tout en soulignant que le PMSD méritait légèrement moins que huit tickets.

Le leader mauve avait aussi répété à plusieurs reprises qu'il ne souhaitait pas le départ du PMSD, bien qu'affichant son agacement devant les propos d'Adrien Duval. Celui-ci avait aussi reproché à l'opposition de n'avoir pas pris Alan Ganoo, Steven Obeegadoo et Kavy Ramano dans l'alliance de 2019. Paul Bérenger avait également parlé de la photo de XLD aux côtés de Patrick Belcourt.

Cependant, XLD a depuis changé légèrement de discours pour s'en prendre uniquement à Paul Bérenger alors que la répartition des tickets avait été discutée et décidée avec Navin Ramgoolam et donc pas seulement avec Paul Bérenger. Ce sujet de ticket n'aurait-il pas pu être remis sur la table ? À cela, XLD avait déclaré qu'il en avait marre des tergiversations et qu'après toutes les rencontres, la répartition des tickets n'avait pu être finalisée. Toutefois, XLD ajoutait dans le même souffle qu'il était plus intéressé dans la rédaction du programme électoral de l'opposition. Ce qui laisserait croire que XLD avait accepté, certes «under protest», le nombre de tickets alloués au PMSD ainsi que les circonscriptions où les Bleus seraient candidats.

Bate rande...

Mais c'est après la cassure du 14 avril que les choses se sont envenimées. Le leader bleu n'a eu de cesse depuis de tirer dans les pattes du chef de file des Mauves. Et le point de non-retour aura été la nomination d'Adrien Duval comme speaker. Avec XLD s'en prenant à Joanna Bérenger et le père de celle-ci et de l'autre côté Paul Bérenger s'attaquant à Adrien et son père. Pour justifier ses attaques ou contre-attaques, XLD dira que «bate rande pa fer dimal». Cela prouve au moins une chose : XLD voulait protéger son fils des attaques de l'opposition notamment après sa nomination comme speaker. Il avait d'ailleurs prévenu qu'il sortirait les griffes face à toute attaque contre son fils. Une histoire d'amour papa-piti serait-elle donc à l'origine de toute cette haine ?

Dix ans après

Interrogé hier sur les accusations selon lesquelles XLD rencontrait des gens du MSM alors qu'il était aux côtés du PTr et du MMM, le leader du PMSD n'a d'abord pas répondu directement, nous rappelant comment ces deux partis avaient fait de même en 2014, en s'alliant ensemble et excluant le PMSD, «une alliance faite dans mon dos». Ce qu'il faut retenir, c'est que XLD n'a pas nié ces rencontres mystérieuses, se contentant de nous dire qu'il compte des amis au sein de tous les partis et qu'il continue à rencontrer même des travaillistes en ce moment. Le leader du PMSD ne nous a pas dit s'il compte toujours des amis au sein du MMM et moins encore s'il les rencontre. En cachette ou ouvertement.

Alliance aujourd'hui, PNQs hier

Si aujourd'hui, la rumeur court sur une éventuelle alliance PMSD-MSM, il est bon de rappeler que XLD pendant son mandat comme leader de l'opposition a égratigné le gouvernement avec pas moins de 135 Private Notice Questions. Ainsi, Ainsi en 2017, le chef du parti bleu a mis sur la table plusieurs dossiers destinés au Premier ministre et à plusieurs autres ministres. Parmi ces dossiers, le métro express à deux reprises, Alvaro Sobrinho à deux reprises également, l'achat de la clinique Appollo Bramwell, la commission d'enquête sur les courses de chevaux, les squatters, l'affaire Betamax. Showkutally Soodhun, la Central Water Authority à deux reprises, la drogue, la State Trading Corporation concernant la hausse des prix du carburant, law & order ou encore les affaires de l'ancien ministre des Services financiers, Sudhir Seesungkur, les inondations de Fond-du-Sac, la baisse dans les arrivées touristiques, le Film Rebate Scheme, la Banque Centrale, le Victoria Urban Terminal ou encore la santé, le Covid-19, le projet Safe City, les dialysés, les négligences médicales liées à la naissances, Agaléga, MIC, Wakashio, Molnupiravir, les tortures policières, les flood prone areas de la LDA, les saisies de drogues, Mauritius Telecom deux fois de suite, Agaléga deux fois de suite également, Kistnen ou encore le dossier ti-papyé ou encore le projet de 12 000 logements.

Il y a aussi des questions embarrassantes sur l'affaire Franklin, la chasse d'Eco Deer Park et la présence de Maneesh Gobin en ces lieux en 2020, le contrat de Navin Beekarry en tant que directeur général, son salaire et autres avantages, l'Extented Programme. Puis, le terrain du centre culturel tamoul à Réduit, la démolition du bâtiment Emmanuel Anquetil, les fameux Vimen Leaks aussi bien que les conditions d'hygiène dans les hôpitaux, les inondations de St-Jeanou encore le paiement du 14e mois, les Urban Terminals et les résultats du National Certificate of Education (NCE). XLD a posé deux PNQs avant de soumettre sa démission le 15 avril. Il s'agit des inondations pendant le cyclone Belal avant de revenir à la charge sur le terrain du centre culturel tamoul à Réduit.