Ile Maurice: Redécoupage des circonscriptions - L'impact sur les votes

Le rapport de l'Electoral Boundaries Commission (EBC) de 2020 préconise un redécoupage des circonscriptions. Une motion basée sur ce rapport a été soumise par le Premier ministre au Parlement le 15 décembre 2023. Le rapport propose divers ajustements concernant le nombre d'électeurs dans certaines circonscriptions, avec des modifications significatives dans six d'entre elles.

Parmi ces changements, l'on compte l'archipel des Chagos, auparavant rattaché à la circonscription n°3 (Port-Louis Maritime/Port-Louis Est), désormais intégré à la circonscription n°1 (GrandeRivière-Nord-Ouest/Port-Louis Ouest), en raison de la concentration des descendants des Chagossiens dans cette zone. Cela entraîne une réduction du nombre d'électeurs dans la circonscription n°1, avec le transfert de certaines régions vers la circonscription n°2 (Port-Louis Nord/Montagne-Longue). La circonscription n°2 connaît une augmentation du nombre d'électeurs, tout comme la circonscription n°3, qui bénéficie de l'ajout de quartiers de la circonscription n°5 (Pamplemousses-Triolet), augmentant ainsi son total d'électeurs. La circonscription n°4 (Port-Louis Nord/Montagne-Longue) voit son nombre d'électeurs augmenter suite à l'intégration de parties de TerreRouge actuellement dans la circonscription n°5. Enfin, les circonscriptions n°14 (Savanne/Rivière-Noire) et n°18 (Belle-Rose/Quatre-Bornes) subissent des ajustements majeurs, avec une réduction importante du nombre d'élec- teurs dans la n°14 et une augmentation notable dans la n°18, faisant de cette dernière la circonscription la plus peuplée en termes d'électeurs.

Incidences

D'abord, l'historien et observateur politique Jocelyn Chan-Low rappelle qu'«en général, le rapport de redécoupage peut être soit accepté, soit rejeté au Parlement. Étant donné qu'il s'agit d'un vote parlementaire bipartite, il est difficile de prédire s'il favorisera un groupe particulier. Il est important de noter que le redécoupage doit se faire dans une totale impartialité pour rééquilibrer les tailles des circonscriptions. L'objectif est de garantir une représentation équitable de toutes les communautés au Parlement, même si certaines circonscriptions peuvent être plus peuplées que d'autres. Divers paramètres sont pris en compte pour ce processus. Il est crucial de considérer le redécoupage dans son ensemble et non uniquement dans certaines circonscriptions».

Pour Rajen Narsinghen, observateur politique et constitutionaliste, le redécoupage aura un impact sur les votes. Il cite en exemple les circonscriptions n°1 et n°2, où le mouvement des électeurs influencera à la fois le gouvernement et l'opposition. «Dans certaines zones, le redécoupage pourrait avantager le gouvernement, tandis que dans d'autres, il pourrait bénéficier à l'opposition. Théoriquement, le redécoupage doit être réalisé par une commission indépendante.»

De plus, dans le passé, dit-il, personne n'a osé toucher aux circonscriptions, même lorsque le rapport était soumis en raison d'une obligation légale de produire un rapport tous les 10 ans. Aucun des dirigeants n'a tenté de modifier les circonscriptions. Pourquoi ? «Parce qu'il y avait, depuis la Lancaster House Conference, des spécificités visant à garantir la représentation des communautés. Par exemple, la représentation de la communauté musulmane dans les circonscriptions n°2 ou n°3, en plus du système des Best Losers. Aujourd'hui, sans ces garanties, il y a un risque que la modification des circonscriptions puisse nuire à la représentation suffisante de cette communauté. C'est une question sensible. En tant qu'observateur politique et constitutionaliste, je tiens à souligner ce danger.»

Dans le passé, les circonscriptions n°1, 2 et 3 ont été maintenues malgré leur petite taille, afin de garantir une représentation adéquate des musulmans. Cela avait été fait de manière délibérée pour s'assurer que cette communauté soit correctement représentée. D'une part, il y a le mécanisme des Best Losers (BLS) et, d'autre part, une disproportion dans les circonscriptions. Par ailleurs, des circonscriptions comme la n°14 ou la n°6 avaient un nombre élevé d'électeurs. Il est notable que la circonscription n°6 n'a pas été modifiée, contrairement à la circonscription (no 5) Pamplemousses/Triolet, qui a été affectée. «Il y aura un impact, certes, mais il est difficile de dire si cela favorisera le gouvernement.»

Par ailleurs, Jocelyn Chan-Low relève qu'en général, à Maurice, la tendance est que la majorité des électeurs votent pour le parti, tout en tenant compte des candidats individuels. Quant à la confusion des électeurs sur le redécoupage des circonscriptions, c'est aux partis politiques et aux instances concernées de sensibiliser les électeurs aux changements.