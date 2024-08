Ile Maurice: Athlétisme - Marathon - L'épreuve d'une vie pour Marie Perrier

Dernière athlète mauricienne à être en compétition lors de ces Jeux olympiques de Paris, Marie Perrier s'élance aujourd'hui à partir de 10 heures (heure de Maurice) sur l'épreuve du marathon, l'un des ultimes temps forts de ces Olympiades. Si aller chercher un chrono référence reste difficilement envisageable sur une telle course, la spécialiste de la course à pied tâchera de bien fi nir sa course dans les rues de la capitale française.

Pour les épreuves de marathon, les hommes et les femmes prennent le départ sur le même parcours à un jour d'intervalle, le 10 août à 10 heures pour les hommes et le 11 août à la même heure pour les femmes. Ainsi, la course masculine a eu lieu hier. Les athlètes féminines entameront, elles, le même parcours avec un départ depuis l'Hôtel de Ville (Paris Centre) au petit matin pour un début de course digne d'un parcours touristique.

Ils longeront la Seine côté rive droite pour quitter la capitale par Boulogne (Hauts-de-Seine). Le périple continuera jusqu'au château de Versailles (Yvelines) et se corsera sérieusement avec deux grosses montées. Puis les coureurs retrouveront Paris via le quai d'Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) et franchiront la ligne d'arrivée sur l'esplanade des Invalides.

Interrogée à plusieurs reprises sur son objectif pour ce marathon, Marie Perrier a laissé entendre sur les réseaux sociaux que «viser un chrono n'est pas possible sur un parcours avec autant de dénivelé. Quant au classement, il est tout aussi incertain. La concurrence est extrêmement élevée, je suis actuellement 73e meilleur chrono mais ce sera l'occasion d'améliorer mon classement sur ce parcours atypique, en donnant tout ce que j'ai et en faisant la meilleure gestion de course possible».

Soulignons que la veille, l'Éthiopien Tamirat Tola a décroché le titre de champion olympique du marathon en 2 heures, 6 minutes et 26 secondes, s'adjugeant le nouveau record olympique.