Ile Maurice: Chut ! Secret ! Ce n'est pas pour les enfants...

Que les rapports sur la tragédie du vraquier Wakashio et du remorqueur sir Gaëtan Duval n'aient pas été rendus publics révèle un cynisme profond des autorités gouvernementales face à la VÉRITÉ et une insolence inadmissible vis-à-vis de citoyens de qui l'on ose encore demander... un mandat de confiance ! Comment, en effet, faire confiance à ceux qui refusent de vous faire confiance en retour ?

Un gouvernement qui refuse la transparence et qui croit que c'est son droit de décider si ses mandants, les électeurs, ont le droit de savoir, est un gouvernement chenapan, suffisant, capable de tout, y compris, bien sûr, de cacher ce qui n'est pas à son avantage.

Dans le cas du Wakashio, la Court of investigation ordonnée au départ a donné le change pour un temps. Le 27 décembre 2022, on apprenait, en pleine période festive, que le PM, au conseil des ministres, avait décidé de ne pas publier le rapport... Pourquoi ?

La vérité est rarement pure et jamais simple.

La vérité peut faire mal. La vérité peut choquer et déstabiliser. Mais la certitude reste que la seule et unique fondation sur laquelle on peut constater nos faiblesses, corriger nos insuffisances et reconstruire mieux, c'est celle de LA VÉRITÉ.

Cacher la vérité, en effet, est une occasion en or pour ceux qui avaient quelques responsabilités en la circonstance pour souffler, pour se sentir protégés, et ainsi donner l'exemple aux autres que l'on peut, incroyablement et injustement, échapper aux conséquences de ses fautes ou de ses insuffisances. Un pays, une institution, une famille, un homme qui peut commettre une erreur et échapper au regard réprobateur et donc, salvateur des autres, voire à la sanction, court le risque de ne jamais apprendre comment mieux faire et donc à inviter aux rationalisations absurdes, puis aux mensonges délibérés. Voyez Trump !

Si c'est bien que le roi Charles s'excuse aujourd'hui pour les violences de son pays lors de la période Mau Mau ; si l'Église catholique s'est réveillée à la nécessité de soumettre ses prêtres pédophiles à la justice nationale plutôt qu'au pardon du confessionnal ; si les musées du monde développé reconnaissent parfois, maintenant, la justesse de retourner des objets culturels volés, parfois pillés, pendant la période coloniale ; c'est que le temps a passé et qu'on espère la douleur moins vive.

Mais la vérité est qu'un tort reste un tort à expier au plus vite, si l'on veut rétablir le bon droit et solidement établir ou maintenir des normes. Quand on n'est pas transparent et qu'on évite la vérité, n'invite-t-on pas une culture nationale d'opacité, de tricherie et de mensonge ? Révéler ce qui s'est passé, des décennies après coup, et s'excuser alors à travers des personnes qui n'étaient même pas là au départ, ne relève-t-il pas, simplement, de la supercherie ?

Quatre ans déjà depuis le drame du Wakashio et la population ne sait toujours pas ce qui a cloché et qui a fauté ! Cela relève de l'inacceptable ! Car on peut alors conclure que l'on ne lance des commissions d'enquête que pour «faire voir». Et que l'on ne publie les rapports de ces enquêtes que quand cela convient. Politiquement s'entend ! Par exemple, la commission d'enquête sur la présidente Ameenah Gurib-Fakim ou sur Britam ou Betamax. Par contre Wakashio, non. Remorqueur sir Gaëtan Duval, non plus.

Rapport sur les dialysés morts, pas question ! Rapport judiciaire sur Kistnen ? Vous pouvez croire... Enquête ICAC sur Angus Road ? Veut-on conclure ? Molnupiravir ? Oulala ! Pack & Blister ? Pourquoi faire ? Accord Agaléga ? Seuls les adultes autoproclamés y ont droit ! Enquête sniffing ? Pas de quoi fouetter un chat moustachu... Rendre publics les contrats pour l'achat du riz ou du pétrole ? Vous croyez que les enfants de la nation comprendront ? De plus, pourquoi donc instituer une commission d'enquête sur les actes présumés de torture de la police ou sur Eco Deer Park, si l'on ne recherche que la vérité qui n'embarrasse pas ? Alors que seule la vérité libère... et permet de purger le système de ses miasmes.

Les commissions d'enquête qu'on institue, ou pas ; ou dont les conclusions sont rendues publiques, ou pas, selon le bon vouloir du politique, c'est un certain style de gouvernance qui ne me convient pas. Ça convient à qui ? Pas à vous non plus, je soupçonne, mais plutôt seulement à ceux qui auront fauté... c.-à-d, aux coupables.

Si les commissions d'enquête et leur non-publication semblent relever du monde «adulte» des politiciens, quoi penser d'une motion de blâme contre le speaker d'une part, et, en réplique, de la motion de blâme de XLD, jusqu'ici encore officiellement membre de l'opposition, contre le leader... de l'opposition ? Cela relèverait certainement de comportements d'adultes si ça menait à quelque chose de concret qui améliorerait la vie du peuple ou de sa cité. Donner des coups de griffe pour faire avancer la cause étroite des partis, plutôt que du pays, relève par contre du lamentable !

D'autant que, pendant ce temps-là, les vrais problèmes persistent et ne se résolvent pas. Si la liste partielle de la semaine dernière ne suffit pas à vous convaincre (*), ajoutez-y, pour cette semaine, l'invasion des rats qui inquiète de plus en plus, à travers l'île, y compris maintenant sur les plages publiques, me dit-on, notamment à cause de la leptospirose que ces rongeurs véhiculent. Sept morts déjà au 5 juin ! Dans une île à vocation touristique, on aimerait bien savoir aussi ce qui est proposé pour les rats, dans les prochains manifestes électoraux !

La grande conversation du moment sur le prix des marchandises importées s'articule surtout autour du fret qui augmente, mais pas du tout sur le prix de base des commodités sur les marchés mondiaux. Pourquoi donc ? Est-ce que cela facilite la rationalisation du fait que la plupart des prix ne cessent d'augmenter sur les rayons de nos supermarchés ?

Certains pourraient le soupçonner ! D'autant que le dollar est resté autour de Rs 46,50 depuis avril 2024, sauf pour une poussée de fièvre en juin, vers Rs 47,22 le 28 juin, le taux affiché le 7 août étant redescendu à Rs 46,35. La disponibilité des devises à ce prix, aux comptoirs des banques, reste cependant une question séparée...

En effet, si l'on se réfère aux statistiques d'Index Mundi, les commodités dont les prix grimpent ne sont plus aussi dominantes sur ces 12 derniers mois. Le prix du cacao a grimpé de 238 %, ce qui aura un effet indéniable sur le prix du chocolat ; et le prix du café Robusta a augmenté de 66 %. Le prix de ces deux commodités grimpait encore lors du dernier mois (37 % pour le cacao et 16 % pour le café). Sur 12 mois, le riz a augmenté de 14 %, comme le boeuf. L'huile d'olive et l'huile de palme ont aussi augmenté de 45 % et 27 % respectivement. Par contre, l'huile de pistache a baissé de 13 % et l'huile de tournesol de 6 %, le blé et le maïs coûtent 28 % et 34 % moins cher et le soja s'affiche à 22 % de moins.

Le lait en poudre qui baisse n'est pas nécessairement à mettre à l'actif de la STC, puisqu'il s'affaisse, sur le marché mondial, d'une pointe de 3 986 euros/tonne en juin 2022 a environ 2 546 euros/tonne deux ans plus tard (-36 %). Les fertilisants et les ingrédients constituant des fertilisants ont, de leur côté, systématiquement vu leurs prix chuter de 15 % et 55 %.

Par contre, si le prix du baril de Brent a baissé de sa pointe de 94 $ en septembre 2023, à 76 $ ces jours-ci (-19 %), les ajustements de prix entre-temps, laissaient toujours un déficit de Rs 4,2 milliards à l'Equalisation Fund au 24 mai 2024, un «trou» qu'il faudra bien, logiquement, combler avant de réduire les prix à la pompe ?

En attendant, dividende utile, la note d'importation souffre un peu moins... ce qui va aider puisque le dernier indicateur des exportations, pour le 1eᣴ trimestre de 2024 était à -20,7 % pour les entreprises d'exportations. Résultat ? Une prévision de déficit commercial de Rs 196 milliards pour 2024, soit 8,9 % de plus qu'en 2023, seul un tiers de nos importations de 300 milliards étant maintenant couvert par nos exportations de marchandises !

Chut ! C'est SECRET ! Et ce n'est certainement pas à partager avec les enfants que nous sommes devenus... en attendant le 14e mois, les réalignements salariaux et les autres goodies de la saison électorale !

En guise de jésuitisme, trouvez-moi mieux que Poutine ! Ça fait 28 mois qu'il a envahi son voisin, avec 180 000 soldats, assassinant des civils (pensez à Bucha), kidnappant des enfants, détruisant des villages entiers, des centrales électriques, des blocs d'appartements et des hôpitaux pour civils. La destruction causée jusqu'ici est estimée à $ 750 milliards. Chut ! Depuis deux jours, quelques milliers de soldats ukrainiens contre-attaquent en territoire russe, près de Koursk. Poutine se plaint des civils affectés ou tués et parle de «provocation» massive !

Dans cette guerre asymétrique, batté rendé fait-il si mal ?