Afrique du Nord: L'Egypte réaffirme la solidité des relations avec l'Algérie frère

Le ministre des Affaires étrangères, de l'Emigration et des Expatriés égyptiens Badr Abdelatty, a souligné les relations fraternelles et les liens historiques profonds unissant l'Egypte à l'Algérie, ce qui offre une base solide pour leur action commune face aux défis dans la région afin de renforcer les intérêts de leurs peuples respectifs.

Le chef de la diplomatie égyptienne a eu un entretien téléphonique mardi, avec son homologue algérien Ahmed Attaf. Selon le porte-parole du ministère Ahmed Abou Zeid, le ministre a affirmé qu'il y avait une coordination entre les deux pays sur différents dossiers étant donné le rôle vital que joue l'Algérie, membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU (2024-2025).

M.Abdelatty a informé son homologue algérien des développements liés à la situation explosive dans la bande de Gaza notamment les efforts inlassables déployés par l'Egypte et les contacts intensifs effectués avec les parties prenantes en vue de parvenir à un cessez-le-feu, contenir l'escalade régionale, rétablir le calme dans la région et éviter une guerre globale qui menacerait la paix et la sécurité de la région.

Les deux ministres se sont penchés sur l'agenda de l'Union Africaine et de l'ONU, et affirmé l'importance de maintenir leur coordination. Le porte-parole a indiqué que le ministre algérien a mis l'accent sur la profondeur des relations et des liens étroits historiques entre les deux pays frères. Les deux ministres ont convenu de poursuivre leurs concertations sur les dossiers régionaux, a dit M.Abou Zeid.