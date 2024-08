Afrique: Fin du Congrès ECK africain 2024 - Plus de 5 865 participants et 1063 visiteurs ont vécu une belle expérience spirituelle

Débuté le vendredi 9 août, le rideau est tombé sur le Congrès ECK africain de l’aventure de l’âme 2024, le dimanche 11 août au Parc des Expositions d’Abidjan. A constaté allafrica.com. Jean Adoté Bah Adotevi, membre du clergé, représentant le Mahanta et Maitre Eck vivant, au Togo, au Sénégal, en Gambie et en Guinée, s’est réjoui du succès de l’événement. Selon lui, ce congrès Eck africain de l’aventure de l’âme, édition et 2024 qui vient de se terminer à Abidjan en Côte d’Ivoire est une belle expérience spirituelle, qui a réunie 5 865 participants venus et de tous les coins d’Afrique avec 1063 visiteurs autour de la lumière et du son de Dieu.

« La voie de la liberté spirituelle, nous avons eu à passer les deux messages mais aujourd’hui nous sommes et nous insistons là-dessus. La voie de la liberté spirituelle étant la voie de la télé spirituelle dans nos différents échanges que nous avons liés au cœur des discussions. Ce qu’il faut à tout prix préserver, c’est l’identité divine de l’âme. », A-t-il déclaré.

Selon le représentant le Mahanta et Maitre Eck vivant, l’être humain est une étincelle divine venue dans ce bas monde pour faire des expériences et grandir afin de se réaliser en tant que tel. Selon lui, c’est un message qui est très bien passé. « J’ai fait visiter, la salle des chercheurs et c’est vraiment réconfortant prometteur de les entendre, parler du « HU » et que l’Esprit Saint et d’avoir surtout compris que la voix de l’Esprit Saint est la voix qui conduit au royaume céleste.

%

C’est très agréable de les entendre et parler du saint nom universel de Dieu, des miracles que le « HU peut accomplir dans nos vies. Ils y ont cru l’essentiel, nous les avons invités à l’essayer à ses prières merveilleuses pour voir les miracles s’accomplir dans leur vie », a fait savoir Jean Adotévi.

Par rapport au thème central, langage de l’âme, il a confié qu’il a eu à insister et sur les vertus qui doivent animer tout homme de bonne volonté afin de s’assurer qu’il est en train de faire vivre la divinité en lui que ce soit dans les grandes salles ou bien dans la salle des tout-petits, des jeunes et des jeunes adultes.

A l’en croire, c’était très émouvant et très attachant de constater que les jeunes adultes de tous les pays se sont retrouvés et pour s’assurer qu’ils sont prêts à prendre la relève d’Eckankar. Il a rassuré qu’il a pris soin de discuter des outils spirituels dont ils auront besoin pour propager le message sans âge et le message d’amour d’Eckankar.

Toujours pour le membre du clergé, c’est l’occasion d’échanger sur leurs préoccupations, leur défi, les jeunes de 18, 35 ans. « Nous n’avons pas manqué de leur relever les vertus dont ils auront besoin de discernement. On a besoin d’avoir cette ouverture de discernement pour faire les bons choix dans la vie », a relevé Jean Adotevi. Rendez-vous est pris pour 2025 au Nigeria

Légende photo : La Resa Eulalie Kili passe ici le flambeau Nigeria( Photo Bamba Mafoumgbé)