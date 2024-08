Maroc: Les enfants maqdessis à la découverte de Tanger et ses alentours

Tanger — Les enfants maqdessis, participant à la 15è édition du camp d'été organisé par l'Agence Bayt Mal Al Qods, ont visité, dimanche, divers sites touristiques et enchanteurs de la ville Tanger et de ses environs.

Devant le panneau "Rencontre des deux mers" au Cap Spartel à Tanger, les enfants maqdessis ont pu admirer la beauté de la façade maritime de la ville du Détroit, qu'ils ont parcourue en bus touristique au toit découvert, chantant joyeusement tout au long de cette excursion.

Les enfants ont également découvert la bande côtière où la mer Méditerranée rencontre l'océan Atlantique, un lieu captivant qui complète ainsi l'image qu'ils se faisaient du Maroc et de sa position géographique, en tant que point le plus à l'ouest du monde arabe et de l'Afrique du Nord.

Dans ce contexte, la petite Elia Khalil Dabach, de l'école Othmane Ibn Affan à Al Qods, a déclaré que l'atmosphère était belle et agréable à bord du bus tourisitque, qui les a emmenés vers le point de rencontre des deux mers, où ils ont pu découvrir l'attrait naturel et touristique de Tanger, qui reflètent les nombreuses avancées du Maroc dans divers domaines de développement.

Les enfants ont également exploré les grottes d'Hercule, où la légende du grand Hercule se dessine sur les parois, ancrant l'histoire du Maroc dans la période antique. Adam Tiro, de l'Ibrahimieh College à Al Qods, a souligné que lui et ses camarades ont découvert la grotte d'Hercule et l'histoire de ce lieu de référence exceptionnel, exprimant sa gratitude à SM le Roi Mohammed VI pour cette magnifique opportunité offerte aux enfants maqdessis, leur permettant ainsi de découvrir les richesses inégalées du Royaume.

Les activités du camp, qui se poursuivent jusqu'au 25 août, comprennent également des excursions éducatives à Casablanca, Rabat, Tanger, Tétouan et Chefchaouen, ainsi que des compétitions, des loisirs, et des rencontres avec des enfants marocains dans leurs camps d'été situés à la forêt diplomatique de Tanger. Le programme des écoles d'été de cette année, qui réunit près de 4000 enfants maqdessis, se concentre sur les jeux et les loisirs, avec des sessions de soutien psychologique, de sensibilisation et d'éducation aux dangers à travers des exercices de simulation de premiers secours et des opérations de sauvetage, encadrés par des formateurs professionnels.