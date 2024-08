Algérie: CNESE - Eradication de près de 45 milles habitats précaires entre 2019 et 2023

Alger — Le programme de résorption de l'habitat précaire a donné lieu à l'éradication de près de 45.000 unités sur la période 2019-2023, a indiqué le Conseil national économique, social et environnemental (CNESE) dans son dernier rapport sur le développement social et humain en Algérie.

Selon ce document, dont l'APS a obtenu une copie, près de 45.000 habitats précaires ont été éradiqués, répartis sur 6.117 unités résorbées durant l'année 2023, 6.210 unités en 2022, 11.291 unités en 2021, 10.759 unités en 2020 et 10.225 unités en 2019.

Le CNESE souligne dans son rapport que la politique nationale du logement a connu d'"importants développements" durant la période 2019-2023 pour répondre aux besoins croissants de la population, des programmes de construction et réhabilitation ayant été mis en oeuvre afin de fournir des logements décents et abordables à tous les citoyens, tout en éradiquant les bidonvilles et créant un marché immobilier dynamique, notamment en milieu rural et via l'auto-construction.

Et dans l'optique de renforcer le financement du secteur du logement, la Caisse nationale du logement (CNL) a été transformée en banque de l'habitat en 2022, venant ainsi étayer le tissu bancaire dédiée à ce domaine.

Le CNESE a fait observer aussi que le dynamisme du secteur avait permis de faire passer le parc immobilier national à plus de 10,5 millions en 2022, soit 2,9 millions de plus comparativement au nombre enregistré il y a dix ans.

Dans ce cadre, le Conseil évoque la diversification de l'offre de logement (LPL, LPA, AADL, LPP, Logement rural, auto-construction) pour répondre aux différentes catégories socioprofessionnelles selon leurs revenus.

Ainsi, durant cette période, 215.790 unités ont été réalisées dans le cadre de la formule de Logement public locatif (LPL), financée entièrement par l'Etat et destinée aux ménages à faibles revenus, alors que 404.888 unités ont été attribuées.

Concernant le Logement promotionnel aidé (LPA), destiné aux demandeurs aux revenus moyens, avec un apport personnel de 20% et un prêt bonifié de 1à 3% financé par le Trésor public, ainsi qu'une aide de la CNL, 61.364 unités ont été réalisées et 56.275 unités ont été attribuées.

La formule Location-vente "AADL", subventionnée avec possibilité d'acquisition ultérieure, a enregistré entre 2019 et 2023 un nombre de 372.541 unités réalisées et 427.850 unités attribuées, dont 123.850 unités en 2023.

Quant au Logement promotionnel public (LPP), destiné aux ménages aux revenus de 6 à 12 fois le SNMG, elle a enregistré 23.687 unités réalisées et 9.166 unités attribuées.

Pour sa part, le logement rural visant à fixer la population dans les zones rurales par l'accès à un logement décent moyennant une participation, a enregistré 294.056 unités réalisées et 229.309 unités attribuées, dont 63.309 en 2023.

S'agissant de l'auto-construction, le nombre de logements financés a atteint 37.947 unités réalisées et 119.343 unités attribuées durant cette période.

Ces efforts ont permis de faire baisser le taux d'occupation par logement entre 2019 et 2023, passant de 4,46 habitants par logement en 2019 à 4,25 en 2023. Ce taux est prévu pour diminuer à 4,18 d'ici fin 2024, selon le rapport.

Par ailleurs, dans le cadre de l'amélioration du cadre de vie et de la promotion des espaces verts, le CNESE souligne que cette période a été marquée par l'aménagement effectif de ces espaces afin de préserver les équilibres écologiques et climatiques "ce qui se répercute positivement sur la santé et la tranquillité publique".

Ainsi, il a été réalisé durant cette période 55 études d'aménagement et de réhabilitation de parcs urbains, ainsi qu'un inventaire national des espaces verts et une démarche de classement de ces espaces.