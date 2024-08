Afrique du Nord: Attaf reçoit l'ambassadeur de Libye à Alger

Alger — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, a reçu, dimanche au siège du ministère, l'ambassadeur de Libye en Algérie, M. Saleh Hemma Mohamed Bagda, à la demande de ce dernier, indique un communiqué du ministère.

La rencontre a été une "occasion de passer en revue les développements préoccupants et peu rassurants en Libye, notamment les opérations de déploiement militaire vers les régions de l'Ouest et du Sud du pays, qui laissent craindre une reprise des hostilités et des affrontements entre les parties libyennes", précise le communiqué.

Le ministre a réitéré, dans ce sens, "la position de l'Algérie et son appel aux frères libyens à faire preuve de sagesse et de retenue, en faisant prévaloir les intérêts vitaux du peuple libyen, loin de toute autre considération", ajoute la même source.

Attaf a plaidé, en outre, pour "la conjugaison de tous les efforts en vue de préserver l'acquis majeur, réalisé dans le cadre du processus politique mené par les Nations unies, à savoir l'arrêt des hostilités entre les belligérants libyens frères," un acquis, poursuit-il, "qui doit être valorisé, renforcé et servir de base pour aller de l'avant dans la réalisation du règlement pacifique escompté, à l'effet de préserver la sécurité et la stabilité de la Libye et de son voisinage".

Par ailleurs, le ministre a insisté sur "la mobilisation de toutes les ressources et capacités de la Libye pour réussir rapidement le processus politique dans l'ambition d'unifier les institutions libyennes à travers des élections libres, transparentes et régulières".

"Le caractère vital et décisif de ces élections contraint tout un chacun à se soumettre aux urnes plutôt que de miser, désespérément, sur une vaine logique de force et de violence, qui ne fait qu'ébranler, davantage, la stabilité de la Libye, prolonger la crise dans ce pays frère, et accentuer le fossé de différends au sein d'une seule nation et entre les enfants d'un Peuple uni", a-t-il poursuivi.