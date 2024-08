Tunisie: Notre Taekwondoïste Firas Gattoussi couronné aux JO - «Très fier de cet exploit historique»

Le taekwondoïste tunisien Firas Gattoussi, médaillé d'or des -80 kg du tournoi olympique de Paris-2024, s'est déclaré heureux d'être couronné, précisant qu'il avait disputé tous ses matches avec beaucoup de concentration et de confiance.

«Cette médaille est un exploit historique dans ma carrière», a souligné Gattoussi qui explique qu'une fois franchi le premier tour, il a été déterminé à aller jusqu'au bout, ajoutant que les plans qu'il a adoptés en coordination avec le staff technique ont été couronnés de succès et ont porté leurs fruits.Il a noté qu'après une petite pause observée loin des compétitions, il est revenu en force et a cru en ses chances, profitant du soutien de son entourage pour reprendre progressivement les compétitions en 2019 à travers les championnats arabes et les jeux africains jusqu'à atteindre le podium olympique. «J'ai beaucoup travaillé pour atteindre le niveau olympique», a-t-il ajouté exprimant sa fierté d'offrir à la Tunisie et à tous les Tunisiens cette médaille d'or.

L'Or après le Bronze et l'Argent

Gattoussi s'est imposé en finale devant l'Iranien Mehran Barkhordari (8e mondial) sur le score de 2-0, offrant à la Tunisie sa première médaille d'or lors de ces jeux après celle d'argent du sabreur Farès Ferjani et de bronze du taekwondoïste Khalil Jendoubi. C'est également la quatrième médaille du taekwondo tunisien après celle de Oussama Oueslati à Rio-2016 (bronze) et les deux médailles de Khalil Jendoubi (argent à Tokyo-2020 et bronze à Paris-2024).