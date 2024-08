Tunisie: Ce soir à rades/Le CA au révélateur du WAC - Un test grandeur nature

Le CA s'active en prévision de son match gala face au WAC, ce soir à partir de 20h00 à Radès, précédé de la rencontre entre les anciens du CA avec la participation des néo-retraités que sont Zouheir Dhaouadi, Wissem Ben Yahia et Hamza Agrebi, aux côtés de Youssef Mouihbi, Bilel Ifa, Abdelmoumen Djabou, ainsi que les techniciens Abdelhak Ben Chikha et Faouzi Benzarti.

Au-delà donc des adieux de Ben Yahia, Dhaouadi et Agrebi, le match amical international entre le Club Africain et le Wydad Athletic Club, club bardé de titres avec 22 trophées de Botola Pro, 9 coupes du Trône, 16 Super marocains, trois C1 et un titre de C3, s'annonce forcément passionnant, excitant et captivant, même si, récemment, le WAC a quelque peu accusé le coup en championnat du Maroc, achevant la saison au pied du podium.

Le CA de Bettoni à son tour tentera de mettre à profit ce test grandeur nature pour se jauger et évaluer davantage sa progression, et ce, après avoir achevé son stage de Tabarka dans les meilleures dispositions avec une attaque qui carbure, un milieu qui gagne en vélocité et une défense infranchissable. Nul ne doute donc que se mesurer au géant marocain permettra au staff technique d'apporter les dernières retouches à un groupe qui prend forme après l'apport des renforts et l'affinement effectué de retour de stage avec certains joueurs libérés ou invités à chercher preneurs.

Quid de Arfaoui ?

Concrètement, en début de week-end, volet groupe de joueurs, l'on a pu voir à l'oeuvre la majorité des recrues, à savoir le Camerounais polyvalent Tene Willes Didof (milieu mais aussi arrière gauche comme l'a testé le coach Bettoni à Tabarka), le virevoltant attaquant Bilel Ait Malek, les arrières Bouabid et Ben Abda, le milieu défensif Kenneth Semakula, l'attaquant Hamza Khadhraoui et son alter ego Moataz Zemzemi, aux côtés des autres pensionnaires clubistes, à l'instar de Zaâlouni, Hamdi Laâbidi, Garreb, Ahmed Khélil, Ghaith Sghaïer et Kingsley Eduwo.

Dans le même ordre d'idées, à propos du groupe de joueurs, il se pourrait que coach David Bettoni accorde une dernière chance à Rached Arfaoui pour monter davantage en puissance et donc ne plus se retrouver en transit ou en sursis plutôt. Aussi, le défenseur libyen Ali Youssef, 23 ans, transfuge d'Ahli Benghazi, a assisté aux derniers entraînements en tenue civile et va dans la foulée intégrer le CA après conclusion des démarches administratives. Chapitre règlements maintenant, c'est quasiment bouclé concernant les dossiers de Rodrigue Kossi et Larry Azouni, alors qu'auparavant, le CA a clôturé les dossiers relatifs à Nabil Laamara, Zakaria Laâbidi, Iheb Belhocini, Houcine Benayada et Aliyoune Mbaye.

Enfin, le mercato clubiste devrait se poursuivre avec deux joueurs supplémentaires, au niveau de la ligne médiane et en attaque. Concernant les «candidats», il s'agirait selon certaines livraisons du milieu nigérian Kingsley Michael, 24 ans et passé par les rangs de Regina, Pérouse, Bologne et Cremonese, ainsi que du médian irakien Amjad Atwan, 27 ans et ex-pensionnaire de Zakho FC. Cette dernière piste n'aboutirait peut-être pas vu les exigences du joueur jugées excessives.