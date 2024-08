Centrafrique: Lancement d'une campagne de sensibilisation sur la variole du singe

La République centrafricaine compte au moins 35 cas de la variole du singe, dont neuf détectés à Bangui, la capitale. Aucun décès n'est à déplorer, selon le gouvernement. Néanmoins, dans ce contexte difficile, le pays s'active pour limiter sa propagation et une campagne de sensibilisation porte-à-porte est lancée, cette semaine, par le ministère de la Santé dans tous les arrondissements.

L'objectif de cette campagne de sensibilisation est de relayer les informations sur les mesures préventives pour barrer la route à cette maladie qu'est la variole du singe.

Ce samedi matin, le ciel est gris et les activités se déroulent lentement au quartier Kpétènin, dans le 6ème arrondissement de Bangui. Malgré la pluie qui menace, Grégoire et son équipe sont chargés de sensibiliser la habitants aux bonnes pratiques d'hygiènes. « Ceux qui écoutent la radio sont au courant de la situation, mais pour ceux qui n'ont pas la radio, il a fallu une sensibilisation porte-à-porte. »

Et face à la panique de certains Centrafricains, le ministre de la Santé, Dr Pierre Somsé se veut rassurant : « Je ne voudrais pas que la population cède à la panique. Si on a un cas suspect, on se présente chez l'agent de Santé le plus proche. Il faut se laver les mains, tout le temps, avant de se toucher les yeux et avant de se toucher la bouche... Nous avons les agents de Santé communautaires qui, sous la direction des chefs de quartier, font de la surveillance dans les familles. »

Ici au Yassimandji, Marguerite est suffisamment informée. « Les agents sensibilisateurs nous ont fait savoir que la variole du singe peut se transmettre de l'animal à l'homme mais aussi d'un être humain à un autre, raconte-t-elle. Les femmes enceintes et les enfants seraient les plus vulnérables de développer une forme grave de la maladie. Désormais, j'évite les contacts avec des animaux morts et des objets inconnus. Ça fait peur mais nous sommes obligées de vivre dans ce contexte. »

166 cas suspects ont été signalés sur l'ensemble du territoire centrafricain entre janvier et juillet 2024.