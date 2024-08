Burkina Faso: Offensive agropastorale et halieutique 2023-2025 - Samendeni récolte son premier cycle de poissons des cages flottantes

Une délégation gouvernementale a assisté à la récolte du premier cycle de poisson tilapia produit dans le barrage de Samendeni (région des Hauts-Bassins), le samedi 10 août 2024, dans le cadre de l'offensive agropastorale et halieutique 2023-2025. Pour cette séance, 15 tonnes de poissons ont été «récoltées» des cages flottantes, sur une prévision de 100 tonnes.

La pisciculture dans des cages flottantes installées dans le barrage de Samendeni dans la région des Hauts-Bassins a commencé à produire ses premiers fruits, dans le cadre de l'offensive agropastorale et halieutique 2023-2025. Quatre mois après l'empoissonnement dans les cages flottantes, ce sont 15 tonnes de poissons tilapia du premier cycle qui ont été «récoltées», des 180 cages flottantes installées, pour la journée du samedi 10 août 2024, sur une prévision 100 tonnes.

La «récolte» s'est déroulée en présence d'une délégation gouvernementale forte d'une dizaine de ministres, conduite par le ministre d'Etat, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme Jean Emmanuel Ouédraogo. Le ministre d'Etat s'est félicité de cette première «récolte».

Selon lui, ceci est la preuve que l'offensive agro-sylvio-pastorale et halieutique et aussi l'initiative présidentielle pour la souveraineté alimentaire sont en marche au-delà du discours. « Ce sont des résultats très encourageants qui montrent que nous sommes dans la bonne dynamique », a affirmé Jean Emmanuel Ouédraogo. Une raison, à ses yeux de tirer son chapeau au ministre en charge de l'agriculture, ses collaborateurs et à tous les acteurs sur le terrain dont les techniciens et les investisseurs.

M. Ouédraogo a appelé tous les Burkinabè à croire également à cette dynamique qui est enclenchée et s'engager afin de produire suffisamment du poisson de qualité pour nourrir les Burkinabè. « Notre souhait est que dans les mois à venir, une bonne partie du plan d'eau soit pris d'assaut par des investisseurs dans le domaine de la pisciculture », a-t-il lancé.

Des perspectives

Le ministre de l'Agriculture des Ressources animales et halieutiques, le commandant Ismaël Sombié a laissé entendre que les premiers résultats sont au-delà de ses attentes. « En 3 mois et demi, nous avons pu sortir des spécimens de plus d'un kg », a-t-il déclaré. Au regard des résultats et de l'engouement des différents acteurs, le patron de l'Agriculture burkinabè trouve même que les délais que s'était fixés son département pour atteindre ces objectifs de production peuvent être réduits. Nous nous sommes fixées dans le cadre de l'offensive de produire de manière endogène 100 000 tonnes de poissons soit 50% de la consommation nationale annuelle », a dit Ismaël Sombié.

Pour ce faire, il a promis que l'ensemble des mesures soient prises pour réduire les contraintes afin que le projet aille jusqu'au bout. Parlant de perspectives, il a évoqué un futur renforcement des investissements à travers la multiplication du nombre des cages flottantes. Et sur ce plan, à l'en croire, il y a beaucoup d'initiatives en cours. « Il est prévu dans le cadre des projets et programmes du ministère des appels à projets pour subventionner des cages flottantes au profit des jeunes et des personnes spécifiques qui voudraient s'y lancer », a annoncé le ministre Sombié.

Et d'ajouter qu'il est aussi prévu des investissements pour accompagner la production du poisson sur le plan d'eau de Samendeni, notamment, en matière d'alimentation, de transformation de commercialisation. Eva Kaboré est une promotrice d'une plateforme contenant une dizaine de cages flottantes. Elle a dit attendre de cette première «récolte» 15 tonnes et la première cage avait déjà livré six tonnes de poissons avec des poissons supérieurs à 500 g.

Elle a expliqué brièvement son processus de production. « Nous avons commencé l'empoisonnement le 27 mars 2024. Nous avons commencé à les nourrir le 5 avril 2024 et nous avons respecté les trois phases pour les nourrir », a-t-elle confié. Avec des alevins de 4 à 5 g au début, elle a obtenu des poissons qui ont au minimum 500 g au bout de quatre mois. Eva Kaboré a remercié le ministère en charge de l'agriculture qui l'a appuyée en aliments et en alevins.