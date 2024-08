Burkina Faso: Journée internationale de la jeunesse - Le capitaine Ibrahim Traoré appelle la jeunesse africaine à l'union

Le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé, vendredi 9 août 2024, à Ouagadougou, le lancement des activités entrant dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale de la jeunesse (JIJ). A l'occasion, le président du Faso a lancé un appel à la jeunesse africaine à prendre conscience de son rôle dans la construction d'une Afrique solidaire et intégrée.

La jeunesse est un atout important pour le continent africain pour faire face à ses difficultés. C'est la conviction du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Il l'a fait savoir, le vendredi 9 août 2024, à Ouagadougou, au lancement officiel des activités commémoratives de la Journée internationale de la jeunesse (JIJ), devant plus

15 000 jeunes venus des 13 régions du Burkina Faso et de 45 pays d'Afrique. Placée sur le thème : « Intégration, sécurité, paix et développement : rôle de la jeunesse africaine », cette journée, selon le département en charge de la jeunesse, se veut une opportunité pour les jeunes de se pencher sur leur contribution face aux problématiques de paix, de sécurité et de développement du continent. Pour le Président du Faso, la jeunesse est le moment par excellence où tout individu déborde d'énergie qui peut être utilisée pour le bien de tous. « Utilisez cette énergie pour changer le monde. Profitez de la jeunesse pour faire oeuvre utile », a lancé le capitaine Ibrahim Traoré. Pour lui, l'Afrique a la chance d'avoir une population plus jeune.

Mais pourquoi malgré cet atout, le développement du continent piétine ?» s'est-il interrogé. Pour changer la donne, le chef de l'Etat a invité les jeunes africains à utiliser leur « jeunesse » pour relever les défis du moment. Et, pour atteindre cet objectif, il les a exhortés à bannir dans leur quotidien trois grands vices susceptibles de mettre à mal tout développement et toute intégration du continent africain. Il a cité la lâcheté, la traitrise et l'incompétence qui sont utilisés par l'impérialisme pour assujettir des dirigeants africains. C'est d'ailleurs du fait de ces défauts, selon le président du Faso que le continent a été « esclavagisé », colonisé par des impérialistes. Il a ainsi lancé un appel aux chefs d'Etats africains à dire la vérité à leur jeunesse et à travailler surtout pour une véritable indépendance. « Nous sommes en train d'écrire l'histoire. Il n'y aura pas de place pour la lâcheté », a-t-il martelé.

Le capitaine Ibrahim Traoré, un exemple qui inspire

Le capitaine Ibrahim Traoré a également invité les jeunes à être compétents s'ils veulent relever les défis. Pour y parvenir, il faut qu'ils se forment bien, qu'ils aillent à la recherche de la connaissance et de savoir surtout qu'il n'y a de liberté que celle collective. « Si vous trahissez, vous aurez une fin macabre », a prévenu le chef de l'Etat. Pour le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, Roland Somda, en décidant de célébrer la Journée internationale de la jeunesse, au Burkina Faso, la jeunesse africaine voudrait rendre un hommage au capitaine Ibrahim Traoré pour son leadership éclairé, son sens de responsabilité élevé, son patriotisme et son intégrité exemplaire. Il a souligné que le thème de cette commémoration a été choisi au regard du contexte national et international marqué par des conflits qui mettent en péril la paix et la sécurité.

« L'intégration est la clé de voûte de tout succès collectif. Et, tant que jeunes africains, vous êtes les artisans de l'unité et de la coopération entre nos Nations. Vous avez le pouvoir et le devoir de transcender les frontières et les différences, de promouvoir la solidarité », a déclaré Roland Somda. Pour ce qui est de la célébration nationale de cette journée, dédiée à la jeunesse, le ministre Somda a fait savoir que le thème national est : « Jeunesse, veille citoyenne et lutte contre l'insécurité ».

Une thématique qui, de son point de vue, vise à partager l'expérience du Burkina Faso en matière de veille citoyenne, indiquer la contribution de cette veille à la lutte contre l'insécurité et inviter la jeunesse à plus d'engagement dans la lutte contre l'insécurité. La jeunesse africaine, par la voix du président de l'Union panafricaine de la Jeunesse, par ailleurs président du Conseil national de la Jeunesse, Moumouni Dialla, a salué la vision éclairée du président du Faso. Pour lui, l'exemple du capitaine Ibrahim Traoré inspire et continue de faire « tâche d'huile » à travers tout le continent. Appelant ses camarades à l'union pour une bonne intégration des peuples, Moumouni Dialla a relevé que le capitaine Traoré est porteur d'espoir pour la génération actuelle.

« Vous portez l'espoir d'une génération qui a tant rêvé pour la liberté. Si le combat est un combat de la jeunesse, nous allons faire le chemin ensemble », a laissé entendre M. Dialla. Les activités de cette journée se sont déroulées pendant deux jours avec comme parrain Lanciné Diawara, président du Conseil d'administration du groupe Bank of Africa. .