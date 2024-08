Sénégal: Les jeunes invités à s'investir dans des activités citoyennes

Kolda — La ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, en visite ce week-end à Kolda (Sud), a invité les mouvements de jeunesses à s'investir d'avantage dans des activités citoyennes.

"Nous venons de terminer une tournée dans la région de Kolda et je saisis l'occasion pour inviter les mouvements sportifs, culturels à d'avantage s'investir dans des activités citoyennes, que ce soit dans les quartiers pour mener des activités d'assainissement et d'entretien des rares infrastructures sportives et culturelles qui existent déjà", a déclaré Khady Diène Gaye.

Elle dit avoir constaté un déficit d'infrastructures, d'équipements sportifs et culturels dans la région de Kolda.

"Nous avons effectué cette tournée pour visiter les services relevant de mon département et suivre les travaux de construction des infrastructures, et partout le constat est le même, le manque de moyens, le déficit d'infrastructures et dans certaines zones comme Médina Yero Foulah, c'est le désert total. A Vélingara, c'est la même chose, il nous faut partir à zéro", a dit la ministre.

Elle a souligné la nécessité de mettre en oeuvre un plan d'urgence pour le Centre culturel de Kolda.

"Nous avons visité le centre culturel de Kolda qui d'abord ne répond pas aux normes mais également nécessite un plan d'urgence", a soutenu la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture.