Sénégal: Magal 2024 - Les usagers de la route invités à la prudence et à la responsabilité

Touba — Le président de la commission Culture et Communication du comité d'organisation du Grand Magal de Touba, Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaïnde Fatma, a invité, les chauffeurs et conducteurs de véhicules à faire preuve de prudence et de responsabilité durant la période du Grand Magal de Touba pour éviter les accidents.

"Je saisis cette occasion que vous m'avez offerte pour m'adresser vraiment aux chauffeurs et autres conducteurs de véhicules, les inviter à faire preuve de prudence et de responsabilité durant le Magal, pour éviter les accidents ou en tous cas les réduire autant que possible", a-t-il déclaré.

Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaïnde Fatma a lancé cet appel lors d'un entretien avec des journalistes de l'APS, en visite à Touba, en prélude de la 130e édition du grand Magal de Touba prévue le 23 août.

Selon lui, "il ne sert à rien de faire la course pour décupler son chiffre d'affaires, au détriment de la vie et de la sécurité des pèlerins". Le plus important, a t-il dit, c'est d'arriver sain et sauf et sans encombre, conformément aux recommandations du Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké.

Il a par ailleurs invité les chauffeurs à ne pas "spéculer sur les prix, au préjudice des passagers", appelant ainsi les autorités étatiques en charge de ce secteur "à veiller au respect scrupuleux des prix homologués".