Ile Maurice: Athlétisme / Marathon - Perrier termine en beauté

Face au gratin de l'athlétisme mondial, l'objectif de Marie Perrier sur le marathon féminin, l'une des ultimes épreuves des Jeux olympiques de Paris, était de représenter au mieux le quadricolore mauricien. Ce fut chose faite lorsqu'elle a franchi la ligne d'arrivée en 2h34m56s pour terminer à la 54e place. Si le chrono n'avait presque aucune signification tant le parcours du marathon était atypique et vallonné avec un aller-retour Paris-Versailles suivi d'un enchaînement de montées et descentes en plein coeur de la course, la Mauricienne a fait ce qu'il fallait pour pouvoir terminer cette course tout en améliorant son classement général.

En effet, alors qu'elle détenait le 73e chrono parmi les athlètes qualifiés pour Paris 2024 en mai dernier, la pensionnaire du CA Balma avait en tête de viser une bien meilleure position sur cette course. En terminant sa course en 2h34m56s, elle grappille tout de même 19 positions sur un total de 91 participantes et termine à 12m01s de la première place accrochée par la Néerlandaise Sifan Hassan. Après sa course, la marathonienne mauricienne a confié : «Je suis super contente de la performance. Je termine 54e et j'ai fait une belle remontée. Le parcours était extrêmement exigeant parce qu'il y avait près de 400 mètres de dénivelé positif. Donc, je suis partie dans la bonne allure même si j'étais relativement à la fin de course. Ensuite, progressivement j'ai remonté le peloton et je finis avec un magnifique chrono de 2h34m, ce qui est pas mal vu que mon record est à 2h26m. Je savais que je ne venais pas pour un chrono à cause du dénivelé mais ça reste une superbe place et un super chrono. Merci à tous les Mauriciens qui m'ont suivie.»

Concernant Sifan Hassan, en remportant donc l'or sur le marathon, elle s'est adjugé sa troisième médaille en autant de courses sur ces Jeux olympiques. Avant cela, elle avait remporté la médaille de bronze sur 5 000m et 10 000m.