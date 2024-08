Ile Maurice: Cyclisme / Kimberley Lecourt-Pienaar - Oublier la mésaventure des JO de Paris

Huit jours après la course en ligne qui ne lui a pas souri aux Jeux olympiques de Paris 2024, Kimberley Lecourt-Pienaar se présente au départ du Tour de France féminin aujourd'hui avec son équipe AG Insurance-Soudal.

La double championne de Maurice 2024 aura à coeur de faire oublier la triste journée du 4 août en réalisant une belle performance lors de cette Grande Boucle féminine. Une épreuve lors de laquelle, elle aura le statut de leader comme ce fut le cas lors du Tour d'Italie féminin. Prenant en ligne de compte ce qu'elle a réalisé lors de la dernière étape de ce Giro, la Mauricienne est largement capable de jouer les premiers rôles une fois encore.

«Il faut que j'oublie cette journée (ndlr : la course en ligne des JO) et que je passe à un autre objectif qui est le Tour de France dans une semaine», avait-elle déclaré au lendemain de sa mésaventure parisienne. Retrouver les membres de son équipe qu'elle considère comme sa deuxième famille, lui a fait un grand bien.

Pour cette troisième édition, la directrice de course, Marion Rousse a opté pour un grand départ depuis l'étranger, une première dans cette nouvelle mouture du Tour de France Femmes. Et pas n'importe quel pays puisque le peloton s'élancera des Pays-Bas, à Rotterdam, pays où le vélo est roi et d'où viennent les deux premières gagnantes du Tour femmes.

Un beau clin d'oeil également pour célébrer le 70e anniversaire du tout premier grand départ à l'étranger du Tour messieurs, également à Rotterdam. Les trois premières étapes se dérouleront donc autour de Rotterdam avec, pour débuter une étape de 124 km jusqu'à La Haye. Attention au vent du large pouvant faire craindre des bordures. Le final, cinq kilomètres sur une route large et sans piège, semble promis aux sprinteuses.

Mardi, il y aura deux étapes dans une même journée, le Tour Femmes renouant avec une pratique abandonnée depuis 1991 sur le Tour masculin. Le matin, le peloton se mettra en route depuis Dordrecht pour une étape en ligne de 67 km à destination de Rotterdam. Les sprinteuses seront à la fête une fois de plus.

Dans l'après-midi, place à la troisième étape sous la forme d'un contre-la-montre aussi court qu'intense. Seulement 6,3 km de longueur dans les rues de Rotterdam. Un exercice qui permettra à celles qui en ont les moyens, d'exprimer toute leur puissance.

La quatrième étape proposera un tracé de près de 123 km entre Valkenburg aux Pays-Bas) et Liège en Belgique. La journée s'annonce éprouvante puisque l'organisation a décidé de prendre le meilleur et le plus dur de deux monuments du cyclisme : l'Amstel Gold Race et Liège-Bastogne-Liège !

La cinquième étape sera celle de l'arrivée du peloton en France. Après un départ depuis Bastogne dans le sud de la Belgique, les coureuses se dirigeront vers Amnéville en Moselle. Un parcours de 150 km constitué d'une succession de bosses taillé sur mesure pour les puncheuses.

Puis, lors de la sixième étape, après le départ de Remiremont dans les Vosges, les coureuses traverseront Melisey et Lure. Des difficultés sur le parcours avec le cirque de Consolation puis deux rampes à plus de 5% avant l'arrivée à Morteau dans le Doubs.

Suspens jusqu'à l'Alpe d'Huez

Le Tour de France femmes s'attaquera aux choses sérieuses lors des deux dernières journées dans les Alpes. À commencer par la septième étape dont le départ se fera à Champagnole dans le Jura. Plusieurs petites difficultés sont répertoriées en début de parcours, notamment le col de la Croix de la Serra et surtout une arrivée inédite au Chinaillon, un joli hameau situé sur la commune du Grand Bornand, à proximité du col de la Colombière.

Le morceau le plus savoureux sera servira à la fin avec une huitième et dernière étape entre Le Grand-Bornand et L'Alpe-d'Huez. 150 km de pure montagne et deux grosses ascensions au programme : le col du Glandon (situé à 1929 mètres d'altitude) et la mythique montée de L'Alpe-d'Huez et ses 21 lacets. Le suspense pourrait donc bien aller jusqu'au bout de la compétition pour savoir qui remportera cette édition 2024 du Tour de France.

Sur cette prestigieuse épreuve, Kimberley Lecourt-Pienaar aura comme coéquipières les Australiennes Anya Louw et Sarah Gigante, la Néerlandaise Ilse Pluimers, les Belges Julie Van de Velde et Justine Ghekiere et l'Italienne Gaia Masetti qui a remplace l'Espagnole Mireia Benito, malade, à la dernière minute.

Les étapes

1ère étape : Lundi 12 août : Rotterdam - La Haye (123 km)

2e étape : Mardi 13 août : Dordrecht - Rotterdam (69,7 km)

3e étape : Mardi 13 août : Rotterdam-Rotterdam (contre-la-montre individuel, 6,3 km)

4e étape : Mercredi 14 août : Valkenburg - Liège (122,7 km)

5e étape : Jeudi 15 août : Bastogne - Amnéville (152,5 km)

6e étape : Vendredi 16 août : Remiremont - Morteau (159,2 km)

7e étape : Samedi 17 août : Champagnole - Le Grand Bornand (166,4 km)

8e étape : Dimanche 18 août : Le Grand Bornand - Alpe d'Huez (149,9 km)

Distance totale : 949,7 km