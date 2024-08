Ile Maurice: Une «sévère» mise en garde de Navin Ramgoolam

Le ton est donné. L'alliance de l'opposition - Parti travailliste, mouvement militant mauricien et Nouveaux démocrates (PTr-MMM-ND) - a démarré hier à La Louise, sa campagne pour les prochaines élections générales.

Le meeting de l'alliance PTr-MMM-ND à La Louise, dans la circonscription n°18 (Belle-Rose-Quatre-Bornes) de Xavier-Luc Duval, visait justement à dénoncer le «deal» entre le leader du Parti mauricien social-démocrate (PMSD) et celui du Mouvement socialiste militant, Pravind Jugnauth, pour permettre à Adrien Duval de prendre le poste du speaker. Cependant, il n'y a pas eu que des dénonciations. C'était aussi le coup d'envoi officiel de sa campagne électorale. «Dès aujourd'hui, tous les activistes devront travailler ensemble pour les élections. Ce ne sera pas facile. Nous avons besoin de jeunes. Nous dirigeons vers une victoire pour redresser le pays, mais c'est vous qui allez voir comment redresser le pays», a annoncé le leader du MMM, Paul Bérenger.

Par ailleurs, le leader du PTr, Navin Ramgoolam, a lancé une «sévère» mise en garde à ceux qui «aideront Pravind Jugnauth à voler les élections». Il sera sans pitié, a-t-il maintenu. «Il ne faudra pas dire lord sorti depi lao ! Je vous donne un avertissement. Que vous soyez étrangers ou Mauriciens. Vous n'y échapperez pas cette fois-ci. Je donne un conseil à Pravind Jugnauth, respectez les votes des Mauriciens», a-t-il insisté en évoquant les manifestations à Sri Lanka et au Bangladesh. Ce meeting a aussi été l'occasion pour les leaders faire quelques annonces. Le leader rouge a annoncé une nouvelle fois la dissolution de la Financial Crimes Commission pour être remplacée par un Serious Fraud Office dans le style britannique, qui enquêtera sur ceux qui ont placé leur argent à l'étranger et ceux qui ont acheté des appartements à Dubaï.

Rubna Daureeawo, avocate membre du PTr, qui présidait le meeting, a affirmé qu'elle était honorée d'inviter Paul Bérenger à prendre la parole. Le leader du MMM a tout de suite répliqué que c'était un plaisir d'être invité par une jeune qui sera sa colistière au n°19 (Stanley-Rose-Hill). Ce meeting a aussi été l'occasion pour Sydney Pierre, l'assistant secrétaire général des Rouges et professionnel du tourisme, de faire son baptême de feu sur une estrade politique pour annoncer sa candidature au n°18, place destinée à Xavier-Luc Duval avant la cassure. L'enfant de «Cité la Brasserie», comme il s'est autoproclamé, sera aux côtés d'Arvin Boolell et Veda Baloomoody. Autre annonce de Paul Bérenger, la tenue des élections municipales, peu après les législatives, en cas de victoire de l'opposition. «Nous n'avons que 60 investitures. Tout le monde n'aura pas de ticket. Vous pouvez servir le pays autrement, tenez-vous prêt pour être candidat aux municipales.»

Navin Ramgoolam s'est engagé à ne pas reprendre ce que la population a reçu jusqu'ici. «Pravind Jugnauth dit que je vais prendre votre pension. C'est complètement faux.» L'ancien Premier ministre a aussi promis que c'est lui qui apportera de vraies mesures sociales. «Pravind Jugnauth est désespéré pour rester au pouvoir. C'est pour cette raison qu'il fait une alliance avec Xavier-Luc Duval. Il est tellement désespéré qu'il s'accroche au caleçon de Xaver-Luc Duval et deux jours avant notre meeting, il donne une compensation salariale qui fait beaucoup de déçus chez les fonctionnaires.» Il a rappelé que Xavier-Luc Duval a été élu dans cette circonscription avec les votes du PTr et l'aide d'Arvin Boolell. Il a qualifié le geste du leader des Bleus comme une de plus grandes trahisons de l'histoire politique car ce dernier a dû ravaler tout ce qu'il a craché sur le MSM pendant tout le temps où il était leader de l'opposition au Parlement.

Navin Ramgoolam a ensuite pris un engagement solennel envers la foule présente et la population qui suivait le meeting sur les médias sociaux. «Paul Bérenger et moi, nous avons une mission. Nous devons faire le pont avec l'avenir et finir le MSM. Nous resterons ensemble pour relever ce défi.»

Paul Bérenger a maintenu que Xavier-Luc Duval n'a pas intérêt à être candidat au n°18. «Ils n'ont pas voulu qu'on dise au Parlement qu'ils ont utilisé le post de speaker pour conclure une alliance. Ils ont essayé de nous bâillonner, mais je tiens à saluer le deputy speaker Zayid Nazurally qui leur a tenu tête.» Commentant le réajustement salarial annoncé vendredi, le leader du MMM a demandé à la population d'être vigilante. «Ils vous donnent Rs 10 000 d'une main et ils vous reprendront Rs 20 000 de l'autre.»

Veda Baloomoody: «Xavier-Luc Duval finn fer kadadak lor ledo PTr-MMM»

«Pendant sept ans le gouvernement a été critiqué par Xavier-Luc Duval. Il a fait kadakak sur le dos du PTr-MMM pour occuper le poste du leader de l'opposition tout en profitant les privilèges associés à ce poste. Nous n'avons pas peur de toi. Nous t'attendons. Nou pou deplim to kok», a déclaré Veda Baloomoody. Le candidat mauve a également parlé des ravages de la drogue synthétique dans le pays et dans la circonscription.

Sydney Pierre: «Imaginez Pravind Jugnauth pour cinq ans encore»

L'assistant secrétaire général du PTr, Sydney Pierre, a affirmé qu'il est triste de constater dans quel état l'industrie du tourisme se retrouve. «J'invite Xavier-Luc Duval à un débat sur le tourisme. Il faut que vous compreniez l'importance de ces élections. Fermez les yeux et imaginez Pravind Jugnauth comme PM pour cinq ans encore.»

Rajesh Bhagwan: «Principal programme : sauver le pays»

Le secrétaire général du MMM, Rajesh Bhagwan, a déclaré que Pravind Jugnauth se considère comme le propriétaire du pays et des institutions. «Il faut le faire partir. Le principal programme est de sauver le pays.» Il a annoncé que pour la première fois dans sa vie, il votera au n°18 et son premier vote ira à Arvin Boolell. «Xavier-Luc Duval, avec ses quatre députés, est devenu leader de l'opposition avec le soutien du PTr et du MMM. Maintenant, il crache sur Paul Bérenger et Navin Ramgoolam.» Il a déclaré qu'il y aurait une enquête sur l'octroi du terrain réservé à la Fédération des temples tamouls à une autre personne.

Patrick Assirvaden: «Pourquoi Sawmynaden n'a pas juré un contre-affidavit?»

Le président du PTr, Patrick Assirvaden, est revenu sur l'affidavit juré par Vishal Shibchurn. «Si mon nom avait été cité dans un affidavit et s'il y avait des choses inexactes me concernant, j'aurais juré un contre-affidavit tout de suite. Avez-vous vu Yogida Sawmynaden jurer un contre-affidavit ? Avez-vous vu le marchand de poisson jurer un contre-affidavit ? Si j'étais Premier ministre et que je recevais un affidavit avec des noms de personnes accusées d'être liées au meurtre de mon agent politique, j'aurais tout de suite demandé au commissaire de police de convoquer ces personnes pour qu'ils en répondent. Je n'aurais pas dit que c'est un tissu de mensonges.»

Véronique Leu-Govind: «Si tu es un vrai homme, va seul...»

L'ancienne présidente du PMSD et membre de ND, Véronique Leu-Govind a lancé un défi à son ancien leader. «Tu passes ton temps à critiquer Paul Bérenger. Lui, il a agi comme un vrai homme. Xavier-Luc Duval, si tu es un vrai homme, va seul aux élections générales et après tu viens critiquer Paul Bérenger. Tu dis que Navin Ramgoolam est devenu un 'toutou'. Regarde-toi dans un miroir. C'est toi qui es devenu le toutou de Pravind Jugnauth. Tu as mangé de la viande pendant tout ce temps, mais dès que Pravind Jugnauth te jette un os, tu l'avales. Lezo inn tas dan to lagorz.»

Arvin Boolell: «L'empire de la corruption ne doit pas rester»

Arvin Boolell a demandé au public de ne pas se laisser berner par la récente compensation salariale. «Les produits au supermarché sont devenus extrêmement chers. Il ne faut pas oublier que vous payez une taxe qui s'appelle inflation tax. Il faut aussi comprendre que des billets des banques sont imprimés par la Banque de Maurice.» Le leader de l'opposition et député du n°18 a aussi demandé à chaque Mauricien de s'assurer que «l'empire de la corruption ne reste pas au pouvoir».