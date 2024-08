Togo: Une relation cordiale

Le président togolais Faure Gnassingbé s'est rendu à Kigali ce dimanche où il a assisté à la cérémonie de prestation de serment de son homologue rwandais, Paul Kagame, récemment réélu pour un quatrième mandat.

Les relations entre les deux chefs d'État sont marquées par une appréciation mutuelle. Faure Gnassingbé et Paul Kagame partagent une vision commune du développement et de la gouvernance, et le modèle rwandais, reconnu pour sa réussite économique spectaculaire, constitue une source d'inspiration pour le Togo.

Sous la direction de Paul Kagame, le Rwanda a connu une transformation remarquable, passant d'un pays ravagé par la guerre à l'une des économies les plus dynamiques d'Afrique. Ce parcours inspire le Togo dans ses propres efforts de développement et de modernisation.

Paul Kagame, au pouvoir depuis 2000, entame ainsi son quatrième mandat à la tête du Rwanda. Sa réélection témoigne de la confiance que lui accorde une large partie de la population rwandaise, malgré les critiques sur les questions de démocratie et de droits de l'homme.

Sous sa gouvernance, le Rwanda a fait d'impressionnants progrès dans des domaines tels que l'économie, la santé et l'éducation, tout en jouant un rôle de plus en plus influent sur la scène internationale.

La présence de Faure Gnassingbé à Kigali réaffirme la volonté du Togo de renforcer les liens bilatéraux avec le Rwanda. Les deux pays, bien que géographiquement éloignés, partagent des ambitions communes en matière de développement durable, de lutte contre la pauvreté et de renforcement de la gouvernance.

Cette visite est également l'occasion pour les deux chefs d'État d'échanger sur des questions d'intérêt mutuel, notamment en matière de coopération économique et de sécurité régionale.