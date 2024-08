Congo-Kinshasa: Augustin Kabuya, chef du parti présidentiel UDPS, limogé

En RDC, le parti présidentiel, l'union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) s'enfonce un peu plus dans la crise. Ce dimanche, Augustin Kabuya, chef du parti depuis deux ans, a été relevé de ses fonctions par l'organe disciplinaire composé, dans lequel on retrouve certains de ses opposants qui l'accusent notamment de mauvaise gestion, manque de vision, népotisme et d'autres antivaleurs. La tension couve depuis des mois, mais vient d'atteindre son point culminant.

Février 2022, C'est la CDP, l'organe disciplinaire de l'UDPS qui avait porté Augustin Kabuya, alors secrétaire général adjoint, à la tête du parti. Plus de deux ans après, c'est la même instance qui le limoge, la Convention dans laquelle on retrouve le député André Mbata. « C'était un grand jour qui signifie le début de la renaissance du parti. On a connu un individu qui a été pratiquement l'un des plus piètres dirigeants de ce parti alors que nous devons soutenir le chef et nous devons conserver le pouvoir le plus longtemps possible. »

Déo Bizibu, l'adjoint de Kabuya, a été chargé d'assurer l'intérim. « La semaine prochaine, nous allons avoir une réunion extraordinaire et lorsque nous allons passer en revue tout ce qui s'est passé, on va trouver une thérapeutique. On ne fait pas tout seul. Ça doit être en symbiose avec l'autorité de référence du parti, avec les autres cadres du parti à travers des concertations qui vont avoir lieu. Il y a aussi beaucoup d'enjeux par rapport à 2028 ».

Réunion à la légitimité contestée par l'entourage d'Augustin Kabuya

Si Augustin Kabuya n'a pas répondu à nos demandes de réactions, son entourage conteste la légitimité de la réunion l'ayant destitué. Selon eux, Augustin Kabuya reste le chef de l'UDPS. « Seul le président Félix Tshisekedi peut en décider autrement », commente l'un de ses proches, actuellement au gouvernement.

Le président Tshisekedi a qualifié ces tensions de « vitalité démocratique », espérant un imminent retour à l'ordre sans affaiblir le parti. Pour l'instant, le quartier général de l'UDPS reste contrôlé par le camp d'Augustin Kabuya déterminé à résister face à ceux qu'il a récemment qualifiés de pécheurs en eaux troubles.