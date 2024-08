Cote d'Ivoire: Éducation - La cheffe de la coopération à l'ambassade du Canada en Côte d'Ivoire salue les progrès de l'école ivoirienne

Le Canada se félicite des avancées significatives enregistrées dans le système éducatif ivoirien ces dernières années. Cette satisfaction a été exprimée lors d'une rencontre entre la ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, Professeur Mariatou Koné et Mme Nicole Gesnot, Conseillère développement et cheffe de la coopération à l'ambassade du Canada en Côte d'Ivoire, le mardi 6 août 2024.

En fin de mission, Mme Gesnot a profité de cette occasion pour faire ses adieux à la ministre, tout en exprimant sa satisfaction et celle de son pays face aux progrès réalisés au cours des trois années de collaboration. "En trois ans, j'ai pu constater les avancées remarquables dans le système éducatif ivoirien", a-t-elle affirmé.

Elle a également souligné les résultats aux examens, le renforcement des capacités, les efforts déployés pour atteindre les zones les plus reculées, ainsi que le dynamisme général qui émane des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation (Egena). Selon elle, tous ces éléments témoignent du fait que l'école ivoirienne est sur la bonne voie.

Alors qu'elle s'apprête à partir à la retraite, la diplomate canadienne a réitéré l'importance cruciale de l'éducation dans la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Canada, notamment dans les domaines de l'alphabétisation, de la scolarisation et du maintien des jeunes filles à l'école.

Ces réussites reflètent non seulement le leadership efficace du Président Alassane Ouattara, mais aussi la robustesse des relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et le Canada.

Visiblement émue, Professeur Mariatou Koné a exprimé la gratitude de toute la communauté éducative ivoirienne envers le Canada. Tout en manifestant sa tristesse de voir partir une partenaire aussi dévouée à la cause de l'éducation en Côte d'Ivoire. "Le ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation regrette le départ d'une amie qui s'est battue pour la scolarisation et le maintien des filles à l'école, ainsi que pour leur alphabétisation. Nous lui souhaitons une retraite paisible et espérons que son successeur continuera à apporter une contribution aussi précieuse", a-t-elle déclaré.

Pour Mariatou Koné, le soutien du Canada dans la mise en oeuvre des recommandations des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation doit impérativement se poursuivre.