Ile Maurice: Zahid Nazurally, le recadreur

Il est le seul parlementaire qui fait l'unanimité des deux côtés de la Chambre. Zahid Nazurally n'a pas hésité d'ailleurs à recadrer plusieurs parlementaires durant la semaine écoulée, dont ceux de la majorité et même le Premier ministre, lors des débats sur la motion de blâme contre le Speaker.

Lorsque Pravind Jugnauth a soulevé un point of order pour demander à Arvin Boolell de prouver ses dires concernant Adrien Duval, qu'il accusait d'être en campagne électorale depuis son élection en tant que speaker, Zahid Nazurally lui a poliment r appelé : «But that was his statement. Let us see if he proves it. If he does not prove it, I will stop.»

Quand Xavier-Luc Duval a soulevé ce même point quelques minutes plus tard, le vice-président de l'Assemblée lui a encore une fois rappelé qu'il connaissait son travail : «I think I have it right. As far as I am concerned, I have gone through the Erskine May and many Motions of No Confidence throughout the week. I would not stop him from making the statements and substantiate it later on.» Dans la même séance, il a demandé à plusieurs membres de la majorité y compris des ministres, et de l'opposition, d'aller prendre l'air, car ils continuaient à faire du bruit malgré ses rappels à l'ordre.

Le principal concerné n'a pas répondu à nos sollicitations. Cependant, dans son entourage, personne n'est surpris par cette attitude. «Il a été élu deputy speaker pour cette raison. Si li ti per kiken, be li pa ti pou lor sa sez-la. Il sait ce qu'il fait», dit-on. Est-ce que cela remet en question son avenir politique, surtout avec le rapprochement MSM-PMSD ? Le futur nous le dira.

En attendant, un autre moment a retenu l'attention ces dernières semaines : son attitude lors de l'élection d'Adrien Duval. Zahid Nazurally a été aperçu sur les vidéos des membres de l'opposition, alors qu'ils étaient bloqués à l'entrée de la Chambre par les policiers. «À ce moment précis, il a fait le travail de plusieurs personnes en essayant de comprendre ce qui se passait et de ramener de l'ordre face à une faute administrative concernant les invitations», laisse-t-on comprendre dans son entourage.

Toujours est-il que jusqu'à présent, son attitude a toujours été saluée par le gouvernement et l'opposition, et ce, même après avoir déposé un document détaillant sa vision pour le pays, des pages au fil desquelles il ne caresse pas toujours le gouvernement dans le sens du poil.