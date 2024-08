Ile Maurice: Un événement caritatif pour ceux souffrant de malformations

Le Swami Vivekananda International Convention Centre (SVICC), à Pailles, accueillera le 14 septembre un concert exceptionnel en faveur de Smile Train, une organisation non gouvernementale dédiée à l'aide aux enfants et aux adultes souffrant de déformations faciales, telles que le bec-delièvre. Mika Singh, le célèbre chanteur indien surnommé le «King of Bollywood», se produira à Maurice dans le cadre d'une initiative de levée de fonds pour cette noble cause.

Organisé par Smile Train en collaboration avec plusieurs partenaires, ce concert vise à récolter des fonds pour financer les interventions chirurgicales de personnes affectées par des fentes labio-palatines. Smile Train, active depuis 2017, a déjà soutenu 280 opérations à Bangalore et à Maurice. L'association, à travers son programme Cleft Care Mauritius, a constitué une communauté de 380 patients et continue à répondre aux besoins croissants des familles touchées. «Chaque bébé né avec un bec-de-lièvre a besoin de deux à trois chirurgies avant l'âge d'un an, tandis que les adultes nécessitent souvent des traitements coûteux pouvant atteindre Rs 1,2 million», précise Medhinee Goojha, fondatrice de l'association.

Le concert mettra en vedette Mika Singh, dont la carrière musicale brille par des succès ininterrompus et des collaborations avec les plus grandes stars de Bollywood. Connue pour l'énergie et le charisme sur scène de Singh, sa performance promet d'être un moment fort de l'événement.

Réputé pour ses tubes entraînants et ses performances spectaculaires, il apportera son soutien bénévole à cette cause caritative. «Nous sommes honorés de collaborer avec Mika Singh pour ce concert. Sa participation bénévole est un véritable atout pour notre cause et nous espérons que cet événement sera un succès tant sur le plan financier que sur celui de la sensibilisation», explique Medhinee Goojha.

Les fonds recueillis lors de cet événement seront intégralement utilisés pour financer les opérations des patients de Smile Train, dont certaines interventions ne peuvent être réalisées localement. L'objectif est non seulement de redonner le sourire aux personnes affectées, mais aussi de favoriser leur inclusion sociale et leur permettre d'atteindre leur plein potentiel. L'association espère également construire un centre spécialisé à Maurice pour mieux répondre aux besoins des patients locaux.

Le concert débutera à 20 heures et Mika Singh offrira une performance live qui promet d'enflammer la scène du SVICC. Les spectateurs pourront se réjouir des plus grands succès de l'artiste, ainsi que de spectacles de danse palpitants.

La première partie du concert sera assurée par le Nalini Dance Group, ajoutant une dimension supplémentaire à cette soirée caritative. Ce concert est une occasion unique de profiter de la musique d'un artiste de renommée mondiale tout en soutenant une cause vitale pour de nombreuses familles. Les billets sont en vente sur le réseau Otayo à partir de Rs 1 400 et toutes les personnes intéressées sont invitées à participer à cette soirée exceptionnelle pour faire une différence significative dans la vie des personnes atteintes de fentes labio-palatines.

«Hit machine»

Mika Singh est une figure emblématique de l'industrie musicale de Bollywood renommé pour ses succès dans le genre punjabi ainsi que pour ses contributions au rap. Surnommé la Hit Machine pour ses nombreux tubes, il a marqué l'industrie avec des chansons comme Bas Ek King, Mauja Hi Mauja, Ibn-e-Batuta et Dhinka Chika. Il est également reconnu pour ses albums solo et ses performances énergiques qui captivent le public.

Mika Singh revient après une première apparition remarquée en septembre 2013 au J&J Auditorium de Phoenix, où il avait fait forte impression. L'artiste est connu pour ses spectacles d'une qualité exceptionnelle, attirant parfois jusqu'à 60 000 spectateurs lors d'événements internationaux. Il a récemment ébloui le public à l'O2 Arena lors du Bollywood Showstoppers, partageant la scène avec des célébrités telles qu'Arjun Kapoor, Sonakshi Sinha et Shahid Kapoor.