Ile Maurice: Indo-Warehouse débarque à Maurice pour une soirée électrisante au Hua Lien Club

Préparez-vous pour une nuit mémorable, le samedi 21 septembre, alors qu'Indo-Warehouse prendra d'assaut le Hua Lien Club, à Trianon, pour une soirée inoubliable aux rythmes orientaux électrisants. Après avoir conquis les États-Unis et joué à guichets fermés dans le monde entier, le duo emblématique composé de Kahani et Kunal Merchant arrive enfin à Maurice pour offrir une expérience musicale hors du commun. L'initiative de ce concert revient à Adrenaline Factory.

Indo-Warehouse, basé à New York, ne se contente pas d'être un label de musique, il est un véritable mouvement culturel. Ce projet expérientiel a su captiver les amateurs de musique à travers l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Inde avec ses performances envoûtantes et son mélange unique de house et de techno, inspiré des traditions musicales sud asiatiques.

«Le duo derrière Indo-Warehouse, Kahani et Kunal Merchant, est reconnu pour sa capacité à marier les sons contemporains aux rythmes authentiques de l'Asie du Sud, créant ainsi une expérience sonore inédite qui résonne profondément avec le public mondial. En fusionnant l'héritage culturel riche de l'Asie du Sud avec les pulsations universelles de la musique électronique, Indo-Warehouse se distingue comme une série immersive, qui transcende les frontières traditionnelles de la musique. Leurs spectacles sont bien plus que des concerts, ce sont des célébrations vibrantes de culture, de musique et de mode, offrant une expérience sensorielle complète à chaque performance», explique Ashfaq Allgoo.

La venue d'Indo-Warehouse à Maurice est l'événement très attendu de la saison. Les billets Early Bird se sont arrachés en 24 heures, témoignant de l'enthousiasme et de la demande pour ce spectacle unique. La soirée promet d'être un mélange électrisant de beats envoûtants et d'une ambiance festive, offrant une expérience musicale qui marquera les esprits.

Le label est devenu l'un des noms les plus prometteurs dans le monde de la musique dance, grâce à son approche innovante et à sa capacité à toucher un public diversifié avec un son qui allie le meilleur des deux mondes : l'authenticité des rythmes sud asiatiques et la modernité de la musique électronique. Les billets pour cette soirée exceptionnelle sont disponibles exclusivement sur ticketbox.mu et au Tribeca Mall (boutique Ticketbox).