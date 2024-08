Togo: Le pays intensifie ses efforts pour un budget vert face aux défis climatiques

Le gouvernement mène une bataille sans relâche depuis plusieurs années pour répondre aux exigences liées aux changements climatiques, un enjeu crucial pour l'économie nationale et la survie des populations.

Dans ce cadre, l'atelier de marquage du budget vert, démarré le 22 juillet 2024, représente une étape clé dans l'élaboration du budget vert (BV) pour l'exercice 2025.

L'atelier réunit environ 120 participants issus de 22 ministères et 2 institutions, tous mobilisés pour assurer cette étape cruciale du processus budgétaire. Le marquage du budget vert permet de s'assurer que les ressources publiques sont allouées de manière à soutenir les actions de lutte contre les changements climatiques et à promouvoir une économie plus durable et résiliente.

Bien que la contribution du Togo aux émissions mondiales de gaz à effet de serre soit négligeable (seulement 0,02 % des émissions mondiales en 2019), le pays n'est pas épargné par les conséquences des changements climatiques. En effet, le Togo est particulièrement vulnérable à des chocs climatiques de plus en plus fréquents et intenses, tels que les inondations fluviales résultant de l'augmentation des précipitations, la hausse des températures, la sécheresse, et l'érosion côtière.

Ces phénomènes climatiques menacent non seulement l'environnement naturel, mais également les moyens de subsistance des populations, l'infrastructure nationale, et la stabilité économique. C'est pourquoi l'intégration des considérations climatiques dans le processus budgétaire est devenue une priorité pour le gouvernement togolais.

L'atelier de marquage marque une avancée significative dans la mise en oeuvre des politiques climatiques au Togo. En intégrant les objectifs de développement durable dans le budget national, le gouvernement montre son engagement à protéger l'environnement tout en soutenant une croissance économique inclusive.

Ce processus fait partie d'une stratégie plus large visant à renforcer la résilience du pays face aux défis climatiques, tout en contribuant à la réalisation des objectifs de l'Accord de Paris.

Le budget vert est ainsi conçu pour orienter les dépenses publiques vers des initiatives et projets qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre, augmentent l'efficacité énergétique, et protègent les écosystèmes vitaux.