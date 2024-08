Afrique: Dakar abritera le Forum international de la démocratie participative en Afrique en 2025

La ville de Dakar va abriter la sixième édition du forum international de la démocratie participative en Afrique, en 2025, a annoncé, samedi, à Cotonou, Bachir Kanouté, secrétaire général de l'Observatoire internationale de la démocratie participative en Afrique (OIDP-Afrique).

"La ville de Dakar va abriter le prochain forum international de la démocratie participative en Afrique", a-t- il déclaré, lors de la cérémonie de clôture de la 5éme édition du forum international de la démocratie participative en Afrique (FIDEPA) couplée avec la remise des prix d'excellence de leadership local.

Parlant de ces prix, il a expliqué que l'objectif, c'est de "primer l'excellence et les bonnes pratiques en matière de la décentralisation".

Ces distinctions priment l'excellence, la créativité et l'innovation en matière de décentralisation, gouvernance et développement local dans les 8 pays de l'Union économique monétaire ouest africaine pour la première fois.

"Nous voulons favoriser la performance et l'émulation au sein des collectivités territoriales pour une meilleure gouvernance locale, offrir en modèles des leaders locaux distingués dans la gouvernance et le management des collectivités territoriales et favoriser l'apprentissage des pairs", a dit Bachir Kanouté.

Dans la catégorie "articles de presse", le journaliste sénégalais Gaustin Diatta, correspondant du quotidien national Le soleil à Ziguinchor a remporté le prix du meilleur article avec sa production intitulée "le foncier, l'autre crise casamançaise".

Dans la catégorie doctorants, Maguette Wade de l'université Gaston Berger de Saint Louis, spécialisé en géographie, a remporté le prix pour son travail "la coopération intercommunale : un élément de clé de recomposition et d'attractivité territoriale : l'exemple de l'association des collectivités territoriales du département de Saint Louis".

La mairie de Diamagueune Sicap Mbao (Sénégal) a ravi la vedette à travers son projet de valorisation des déchets pour lutter contre les dépôts sauvages dans la catégorie "territorialisation des politiques publiques et agendas internationaux".

Dans la catégorie "transparence et reddition des comptes", la région de Sikasso arrive en tête.

Le groupe "Emerald Band 88" du lycée Pilote de Monastir de la Tunisie a été primée dans la catégorie "enfants et jeunes créateurs".

Dans la catégorie chercheurs, Akoissy Clarisse-Leocadie Thoat, (Université Felix Houphouet Boigny, Cote D'ivoire), a été primé à travers sa recherche sur communication et démocratie : "stratégie de promotion des lois ivoiriennes sur le genre auprès des femmes commerçantes".

Le Conseil départemental de Bakel se distingue à travers son projet de promotion de l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes dans la catégorie "efficacité et efficience budgétaire" tandis que le premier prix revient à la commune de Kalalé au Bénin dans la catégorie "participation et engagement citoyen".

Concernant la catégorie "solidarité et assistance aux communautés vulnérables", la commune de Pikine (Sénégal) ouest arrive en tête.

Pour la catégorie "inclusion égalité et équité", la commune de Khombole (Sénégal) a été distinguée à travers son projet dénommé : "Journées de l'excellence".