Tunisie: Annaba - Trente ans après, le train siffle de nouveau

Le moment était attendu avec impatience... L'interruption durait depuis près de 30 ans.

En effet, la ligne ferroviaire reliant la ville d'Annaba, dans le nord-est de l'Algérie, à la Tunisie a été inaugurée à nouveau samedi lors d'une cérémonie dans la ville de Ghardimaou, située dans le gouvernorat de Jendouba, à la frontière algérienne.

Assistant à la cérémonie d'inauguration, la ministre de l'Équipement et de l'Habitat, en charge du ministère des Transports, Sarra Zaâfrani, a déclaré que «la remise en service de cette ligne, après 30 ans de suspension, ravivera l'histoire commune entre les deux pays et stimulera le développement, tout en renforçant les relations culturelles et économiques bilatérales...» Cette inauguration devrait être le prélude à la signature de nouveaux accords, prévus dans la capitale tunisienne; en vue de renforcer la coopération en matière de transport entre les deux pays.

Mais le vrai grand départ, il a eu lieu, hier dimanche 11 août 2024 à 8 heures; avec le premier voyage commercial, dédié au transport des passagers, dont le signal de départ a été donné par la ministre du Transport par intérim, Sarra Zaâfrani et son homologue algérien, Mohamed Habib Zahana.

Pour ce premier voyage, près de 80 passagers tunisiens sont montés à bord du train à partir de la gare de Tunis alors que d'autres passagers algériens et tunisiens étaient susceptibles de rejoindre le voyage dans d'autres stations, a tenu à préciser le président-directeur général de la Société nationale des chemins de fer tunisiens (Sncft).

%

Quelques détails techniques sur la reprise de cette liaison

Le voyage de ce train, qui a une capacité d'environ 300 passagers, devrait passer par les gares de Béja, Jendouba, Ghardimaou, Souk Ahras avant le terminus à Annaba en Algérie. A noter que ledit train Tunis-Annaba assurera, dans un premier temps, trois voyages par semaine; en l'occurrence les lundis, mercredis et vendredis (au départ de Tunis), et autant à partir d'Annaba (les dimanches, mardis et jeudis à 9h00, avec une arrivée à Tunis à 18h27) sachant qu'une augmentation progressive du nombre de voyages et des places disponibles est prévue en fonction de la demande des passagers. Quant aux tarifs de ce voyage, ils ont été fixés pour un aller simple à 38 DT en classe économique, et à 44 DT en première classe.

En cas d'achat d'un ticket aller-retour, en deuxième classe, le prix sera de 71 dinars et celui en première classe sera de 81 dinars. Et dans ce cas, une réservation sera obligatoire avant le retour. D'autre part, parmi les autres spécificités, la Sncft offre le transport gratuit aux enfants de moins de 4 ans et des tarifs réduits pour les enfants âgés entre 4 et 12 ans.

En tout état de cause, grâce à une réelle volonté politique, il a été mis fin à trente ans d'attente avec la reprise de cette ligne ferroviaire qui ouvre, selon les observateurs, de nouveaux horizons pour l'établissement d'une nouvelle dynamique socioéconomique entre la Tunsie et l'Algérie dont les relations séculaires à tous les niveaux sont un modèle du genre pour un bon voisinage et une coopération positive à tous points de vue.