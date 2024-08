Tunisie: Au fait du jour - Un beau derby

C'est quoi un derby ? C'est « une rencontre entre deux clubs d'une même ville, c'est une opposition entre deux équipes qui sont issues d'une même région ».

Un derby se prépare bien à l'avance et a des thèmes différents qui se « traitent » sur les gradins, représenté par des caricatures, des messages qui se veulent aussi sympathiques que pleins de finesse. Malheureusement, ce n'est plus toujours le cas, surtout lorsque le tout déborde sur des agissements qui bousculent la bienséance et le respect. On peut aimer son club, mais on n'a pas le droit d'être à la base de malveillance envers une éthique sportive intouchable et incontournable.

Pour que rien ne dépasse ce respect, les responsables des deux clubs en présence veillent à ce que les messages soient corrects et ne portent atteinte ni au respect, ni à l'honneur. En fait, le club est responsable de l'organisation et se doit de se protéger pour éviter d'être sanctionné. Tout ce qui se déroule dans l'enceinte est de son ressort. Le derby, ce sont les souvenirs qui rejaillissent du tréfonds des anciens qui se plaisent à les raconter aux jeunes. Les faits enrobés de longues envolées lyriques sont toujours appréciés et transmis aux futures générations. Bref, les derbys sont des fêtes qui arrivent deux à trois fois par an. Deux fois en championnat et une fois en coupe.

Les dates sont attendues fiévreusement et on se prépare à acquérir les billets aussitôt mis sur le marché pour ne pas rester en rade et manquer l'événement. A ce propos, le marché noir atteint des proportions incroyables.

Les grands clubs jouent en principe à guichets fermés. Les problèmes se posent au niveau du contrôle du public et, pour éviter l'infiltration des provocateurs, souvent à la base de bien des incidents, on essaie d'identifier cette marée humaine qui se déverse et est terriblement agitée durant les quelques heures qui précèdent le derby et après.

Le meilleur moyen de se prémunir contre ce risque est de bien jouer devant des supporters abonnés. C'est, une reconnaissance du club envers des supporters fidèles. C'est, ensuite, un public « responsable » qui a permis à son club d'avoir de l'argent frais en début de saison, où les dépenses sont plus importantes. C'est enfin un moyen de prouver l'attachement d'un supporter envers son équipe de coeur.

Voilà pourquoi nous considérons que le plus beau des derbys est celui qui se déroule actuellement entre l'Espérance et le Club Africain, celui engagé pour battre le record des abonnés. Que les autres clubs bougent et s'activent pour imiter ce bel exemple.