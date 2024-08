Congo-Kinshasa: Beni - Clôture d'une formation de policiers sur les violences basées sur le genre et la protection de l'enfant

A Beni, dans le Nord-Kivu, le dimanche 11 août s'est achevée une formation organisée à l'intention d'agents et cadres de la Police nationale congolaise. Cette formation était axée sur les violences basées sur le genre (VBG) et la protection de l'enfance. Cette session, organisée par l'unité de la coordination genre et protection de l'enfance de la police de la Monusco, avait pour objectif de renforcer les capacités des policiers dans la prise en charge des victimes de ces violences.

La formation, clôturée par un test écrit, a permis d'évaluer le niveau d'apprentissage des policiers. Pendant dix jours, les participants ont été formés sur l'accueil et l'orientation des victimes de violences sexuelles et des enfants affectés par les conflits. Ils ont également appris à rédiger des procès-verbaux, analyser des scènes de crime, et mener des interrogatoires selon les différentes techniques d'enquête.

Parmi les participants, Sarah Zuena, une policière qui témoigne de l'importance des nouvelles connaissances acquises. Cette agent de police estime que ces nouvelles compétences lui permettront de mieux prendre en charge les victimes de violences. "Nous allons améliorer notre travail. Parce qu'il y a des nouvelles notions que nous venons d'apprendre, surtout en matière de protection de l'enfant, parce qu'un enfant qui, par exemple, a subi des violations, il y a une façon particulière de traiter son cas," a-t-elle expliqué.

Le commissaire principal Léon Punzu, chef d'escadron de la police de protection de l'enfance à Oicha, a également souligné l'importance de cette formation. Selon lui, l'application des notions apprises pourra contribuer à la lutte contre les violences sexuelles au sein de la communauté. "Si nous mettons en application toutes les notions apprises ici, nous allons énormément contribuer à la suppression des cas de violence sexuelle dans la communauté, en évitant surtout les arrangements à l'amiable. On a également insisté sur le fait qu'en matière des violences sexuelles, il n'y a pas d'amendes transactionnelles," a-t-il déclaré.

La cérémonie de clôture de cette formation s'est déroulée en présence des autorités de la ville et de la Police nationale congolaise.