Gabon: Lancement campagne d'éducation civique et citoyenne du mouvement citoyen ICOD

Le mouvement citoyen Intelligence Collective pour la Démocratie Participative et le Développement Durable a procédé au lancement de la campagne d'éducation civique et citoyenne dans la commune d'Akanda, Marchés Maman Suzanne du beau-lieu et Château. Cette campagne, lancée le samedi 10 août, s'inscrit dans la droite ligne des objectifs du Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions, notamment en son point 5 liée à l'éducation et la sensibilisation. Elle est menée de main de maitre par son Président, le Colonel Jean-Claude Ogouliguende.

La période de la transition au Gabon devra, selon les membres de l'ICOD, permettre de réparer les injustices qui ont été commises, des frustrations qui ont été engendrées, des divisions et des exclusions qui ont été créées. C'est la raison pour laquelle, cette campagne vise à favoriser l'inclusion et la participation citoyenne. Elle se veut être un cadre d'action pour tous : les femmes, les homes, les jeunes, les personnes vivant avec un handicap etc.

La campagne impulsée par le mouvement a pour missions d'impulser une dynamique de citoyenneté collective auprès des populations et de bâtir une société inclusive centrée sur les idéaux de démocratie participative, de responsabilité, de Justice, de transparence, de solidarité, de lutte contre la pauvreté pour un cadre de vie meilleur, à travers la sensibilisation et la formation.

Dans leur démarche "d'éducation civique et citoyenne", le Président de l'ICOD et ses membres ont profité d'édifier les populations qui parfois manquent cruellement d'informations, sur le processus de Transition en cours au Gabon avec un focus le prochain référendum prévu pour fin 2024. Qui du Oui ou du Non va l'emporter. Pourquoi voter en faveur de l'un ou pour l'autre ?

Le constat est fait. Les conclusions sont claires. Les populations gabonaises ont besoin d'être davantage édifiées. Le mouvement ICOD en appelle au soutien des plus hautes autorités pour que plus de sensibilisations soient faites pour que les Gabonaises et Gabonaises, de Libreville et de l'arrière pays soient au même niveau d'information. "Nous apportons notre pierre à l'édification du Gabon nouveau à travers la sensibilisation et l'information. Nous sollicitons le soutien des plus hautes autorités pour mener à bien cette mission."lancent-ils.