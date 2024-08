Madagascar: Prix à la consommation - Une inflation persistante au premier semestre 2024

L'inflation persiste. Dans sa dernière note de conjoncture économique pour le premier semestre 2024; la Banque Centrale de Madagascar indique que l'évolution des prix à la consommation en glissement annuel, a été de 7,2% en juin 2024, contre 7,4% en mars, 7,3% en avril et mai 2024.

La BFM parle de taux d'inflation qui sont restés relativement élevés et persistants, et n'ayant connu que de très faibles variations depuis le début de l'année.

Riz

Le riz qui figure parmi les principales composantes du panier des ménages, a vu son prix croître de 5,0% et a contribué à 13,1% de la variation d'ensemble. La Banque Centrale note que les prix du riz n'ont pas enregistré les baisses saisonnières attendues pendant la période de récolte de cette année. « Cette situation est différente de l'époque pré-pandémique, durant laquelle les prix du riz connaissaient une baisse notable à chaque période de récolte ». Les prix de l'énergie ont augmenté de 8,0% sur le premier semestre, alors que les prix du carburant n'ont pas encore connu d'ajustement et restent à leur niveau de juillet 2022.

La Banque Centrale souligne, par ailleurs, que l'appréciation de l'ariary observée au premier semestre de 2024 n'a pas eu d'effet contractif sur le niveau des prix à la consommation. Par ailleurs, malgré la valorisation nominale de la monnaie nationale de 2,4% face au Dollar US et de 4,3% vis-à-vis de l'euro, les prix des produits importés ont augmenté de 3,8% depuis le début de l'année, et de 5,2% entre juin 2023 et juin 2024.

%

Relative stabilité

À propos des cours de change justement, le premier semestre a été marqué par une relative stabilité de l'ariary avant un retour à la dépréciation fin juillet. L'importante réserve en devise dont dispose la BFM est à l'origine de cette stabilité. À la fin du premier semestre 2024, les réserves officielles de change se sont établies à 2 629,6 millions de dollars US, représentant 5,7 mois d'importations de biens et services non-facteurs, après avoir été de 2 346,0 millions de dollars US à la même date en 2023, soit l'équivalent de 4,9 mois d'importations.

Le Marché interbancaire des devises a été marqué par une activité modérée avec les rentrées de fonds essentiellement issus des projets de développement face aux paiements qui ont peu progressé. De fin décembre 2023 à fin juin 2024, l'ariary s'est apprécié de 2,4% par rapport au dollar US et de 4,3% par rapport à l'euro. Le cours de change du dollar est ainsi passé de 4 572,8 ariary à 4 465,2 ariary, tandis que celui de l'euro a fini le premier semestre à 4 772,6 ariary, contre 4 986,6 ariary à fin 2023.