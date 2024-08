Congo-Brazzaville: JO Paris 2024 - Cyréna Samba-Mayela s'arroge l'argent sur les 100 m haies

Du couloir numéro 2, Cyréna Samba-Mayéla, la Franco-Congolaise de 23 ans, a offert à la France, le 10 août, sa première et unique médaille en argent en athlétisme aux Jeux olympiques (JO) Paris 2024. L'or est pour l'Américaine Masai Russell et le bronze pour la Portoricaine Jasmine Camacho-Quinn.

À la veille du bouquet final des JO Paris 2024, Cyréna Samba-Mayela, contre toute attente, a apporté à l'équipe de France d'athlétisme une médaille d'argent, son unique distinction olympique.

Lors de cette ultime épreuve, Cyréna Samba-Mayela a évolué de façon lumineuse en calant sa course sur sa voisine et n'a plus rien lâché, visant, pourquoi pas, à obtenir l'or. Tellement dépitée d'avoir raté d'un malheureux centième la médaille d'or du 100 m haies arrachée par l'Américaine Masai Russel, elle s'est écroulée, en larmes, et est restée longtemps seule à terre, derrière la ligne d'arrivée.

Puis, sa déception estompée, elle s'est reprise et, dans un élan de soulagement, elle a laissé exprimer sa joie pour son magnifique résultat : « Pour moi, cette médaille d'argent si âprement gagnée vaut de l'or ! J'avais tellement de stress à évacuer que cette année a été tellement éprouvante ! ».

La Franco-Congolaise s'était rendue en Floride depuis l'automne 2023 pour préparer les Jeux et relancer sa carrière. Durant cette préparation, le covid était venu se mettre au travers de sa route en juin, lui faisant croire qu'elle avait perdu son talent. De même, en plein doute, les séries et la demi-finale avaient été tout sauf rassurantes, et le niveau de la finale était relevé comme jamais.

%

Pari qu'elle a réalisé lorsqu'elle a vu soudain autour d'elle la multitude de caméras braquées ...

Cyréna Samba-Mayela, de parents d'origine congolaise, est née le 31 octobre 2000 à Champigny-sur-Marne.

En tant que spécialiste des courses de haies, elle a fait ses débuts en athlétisme à l'âge de 15 ans à l'Athletic club Paris-Joinville où elle s'entraîne auprès d'Albertine Koutouan, championne d'Afrique de l'heptathlon en 1990. Elle réalise rapidement 8 s 37 sur 60 mètres haies et 13 s 32 sur 100 mètres haies.

Championne du monde en salle du 60 mètres haies en 2022 à Belgrade et championne d'Europe du 100 mètres haies en 2024 à Rome, elle est vice-championne lors des JO de Paris 2024 et actuelle détentrice des records de France du 60 m haies en 7 s 73 et du 100 m haies en 12 s 31.