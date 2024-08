Madagascar: Trail - UTCS - La date de la 5e édition fixée

C'est parti pour la cinquième édition de l'Ultra Trek des Collines sacrées, l'une des plus prestigieuses organisations du trail au pays. Le rendez-vous est fixé pour les 22, 23 et 24 novembre de cette saison. Initié par l'Office Régional du Tourisme d'Analamanga (ORTANA), l'UTCS propose sept épreuves au choix.

Les trois courses principales, à savoir le Trail Vakinisisaony, le Trail Avaradrano et le Trail Marovatana, sont concoctées pour les amateurs, tandis que les parcours « découverte » invitent plus à l'initiation. L'Ultra Tour de 127,5 km en trois jours, avec le temps de se reposer et de profiter d'une belle ambiance locale à chaque fin de journée, est réservé aux coureurs de haut niveau et aux trailers souhaitant tester leurs limites et leurs capacités. Depuis quatre ans, l'UTCS réunit coureurs et randonneurs de toutes catégories et de différentes nationalités.

Cette année, le Trail Ambodirano a débarqué en guise d'avant-goût en mars dernier. Fraîchement renouvelé en 2023, son parcours de 31 kilomètres s'étend sur les plus beaux sentiers entre Fenoarivo et Ambatofotsy. Les fiches d'inscription sont disponibles au kiosque d'information de l'ORTANA à Antaninarenina. Cet événement, qui se veut à la fois sportif et touristique, est dédié à la promotion des 12 collines sacrées d'Analamanga, principaux sites emblématiques de la région.