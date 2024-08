Madagascar: Volontaire - Eliane Saholinirina, aux côtés des marathoniens à Paris

Elle a participé aux JO de Londres en 2012 et de Rio en 2016. Eliane Saholinirina, spécialiste du 1 500m et 3 000m steeple, vit actuellement à Paris. Elle a rejoint les volontaires de Paris 2024 pour les compétitions d'athlétisme et de parathlétisme. Ce 10 août 2024, elle était aux côtés de milliers de volontaires pour le marathon.

Sa candidature a été acceptée parmi les milliers envoyés pour devenir volontaire des JO Paris 2024. Peut-être parce qu'elle est olympienne.« Depuis que Paris a été désignée comme ville hôte, il y a sept ans, j'avais l'idée de devenir volontaire. J'ai vécu les JO en tant qu'athlète à deux reprises et là j'ai tenté l'expérience en tant que volontaire », confie Eliane Saholinirina. Elle avait demandé à intervenir pour les compétitions d'athlétisme. « C'est mon sport et je connais un peu les rouages de la discipline », continue l'ancienne sociétaire du Stade Sottevillais, France.

Pour les JO, elle a été mobilisée pour les deux jours du marathon, où elle accompagnait les athlètes avant le lancement de la course. Elle sera en revanche présente au Stade de France pendant toute la durée des épreuves paralympiques. « J'ai décidé de ne pas partir en vacances cette année, pour pouvoir avoir des jours de congé et être volontaire », raconte-t-elle.

Depuis que sa candidature a été validée par le CIO et le comité d'organisation, la spécialiste du 1500m et 3000m steeple a suivi beaucoup de formations en ligne et en présentiel. « Les formations sont obligatoires. Pour les Paralympiques, nous allons encore participer à une session au Stade de France sur la prise des charges des athlètes, mais aussi sur les bases du parathlétisme».

« On m'a confié l'accompagnement des athlètes à leur arrivée au stade, de la chambre d'appel à la piste et surtout les soutenir en cas de problème », conclut la recordwoman de Madagascar du 1 500m et 3 000 m steeple. Ce 10 août, Eliane était heureuse d'être aux côtés des marathoniens et très fière de la victoire de l'Éthiopien Tamirat Tola, avec à la clé, un nouveau record olympique.