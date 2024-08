Madagascar: MIC - Football International - Madagascar, représenté par Net Foot Mada en 2025

Les jeunes U19 de Net Foot Mada représenteront la Grande Île au tournoi MIC Football, qui se déroulera du 15 au 20 avril 2025 en Espagne.

Le club Net Foot Mada a annoncé officiellement, ce samedi, au Jardin By-pass sa participation au MIC Football International, prévu se dérouler du 15 au 20 avril 2025 à Costa Brava, Espagne. Cette compétition réunit les meilleures académies de football du monde, et Net Foot Mada concourra dans la catégorie des moins de 19 ans. Pour optimiser sa préparation, le club a déjà finalisé son inscription et prévoit une détection de talents extérieurs les 28 et 29 août au terrain de Père Pedro, à Andralanitra, afin de renforcer son effectif. Rivomanantsoa, coach du club, souligne la nécessité de recruter de nouveaux joueurs en raison d'un effectif actuel insuffisant.

Le tournoi MIC Football offre une plateforme unique aux jeunes talents pour se mesurer à des équipes internationales et découvrir les standards du football de haut niveau. Johariniaina, président d'honneur du club, exprime sa joie de voir une équipe malgache se distinguer sur cette scène internationale. « Ça me fait vraiment plaisir et chaud au coeur de voir une équipe malgache participer à ce tournoi, montrant que nous aussi, nous savons faire du football.

C'est une opportunité pour les jeunes de voir le niveau international et de découvrir un nouvel environnement. Ils méritent de connaître le football de très haut niveau », a-t-il ajouté. En outre, pour soutenir leur préparation, Net Foot Mada organise des tournois de levée de fonds à Tanjombato, Namontana et Itaosy, avec à la clé un grand zébu pour les vainqueurs.