Sénégal: Tivaouane - Plaidoyer pour un autre programme global d'assainissement

Tivaouane — La ville de Tivaouane a besoin d'un autre programme global d'assainissement pour les eaux usées et pluviales, surtout dans les quartiers situés dans les points bas, a indiqué le haut conseiller des collectivités territoriales, Abdoul Aziz Diop.

Le programme d'assainissement de 2018, d'un montant d'un montant de 4 ,3 milliards de FCFA destiné à la gestion des eaux usées, ne couvrait que 10 des 82 quartiers que compte la commune de Tivaouane, avec ses villages rattachés, a-t-il dit, dans un entretien accordé à l'APS.

La "solution conjoncturelle qui s'impose", d'après Abdou Aziz Diop, est de se doter à temps de petites motopompes de 80 à 100 mètres-cubes à l'heure, avec des tuyaux flexibles, en prévoyant des déversoirs .

Le Gamou prévu cette année dans la deuxième décade de septembre, et le "burd" qui se tient durant les 10 jours qui le précèdent, auront lieu en plein hivernage, cette année.

D'où des risques d'inondation et de désagréments pour les fidèles, en cas de fortes pluies.

Les solutions conjoncturelles comme les camions-citernes hydrocureurs et les motopompes seront "inefficaces et inopportuns" faute de mobilité et de fluidité des camions et de déversoirs .

Les milliers de fidèles qui campent sous des tentes de fortune et cuisinent à l'air libre, seront affectés par une telle situation, qui posera des problèmes d'hygiène et de salubrité, avec le mélange des eaux de pluies, sans compter les autres problèmes d'hygiène et de salubrité.

Abdoul Aziz Diop, apparenté à la famille Sy, évoque des pompes en panne sur plusieurs sites, dont la station de pompage du stade municipal, avec des conséquences pouvant aller jusqu'à l'envahissement des mosquées par les eaux de pluies mélangées à des eaux usées.

"Toutes les stations de pompage connaissent un déficit de personnel permanent pour l'exploitation, l'entretien et la maintenance", note Abdoul Aziz Diop, par ailleurs membre du Forum civil.

Autour de la station principale de Baity, le problème majeur est lié aux maisons bâties et en construction près de l'infrastructure, sans respect du périmètre de sécurité.

Le haut conseiller des collectivités territoriales préconise une délocalisation de certains habitants et l'interdiction des constructions.

Une augmentation de la capacité du bassin réceptacle des eaux usées de Pal, dont le débordement présenterait des risques de noyade notamment pour les enfants talibés.

Sur le plan directeur d'assainissement, seuls 4 km de linéaire ont été réalisés sur 56 km prévus pour la commune, a-t-il noté. Ce qui reste "très faible", en termes de réalisations.

Le haut conseiller des collectivités territoriales a rappelé que le programme pour les eaux usées lancé en août 2018, devait durer 18 mois, mais n'a finalement bouclé les travaux au 'quartier Seydi Hadji Malick Sy qu'en octobre 2022.

Pour Diop, seule une mise en oeuvre progressive des recommandations du plan d'assainissement, avec la réception officielle des travaux du programme pour les eaux usées et un état des lieux, sur lequel les corrections des défaillances des ouvrages déjà réalisés, peut soulager les populations.

Il a évoqué l'urgence d'ériger un service départemental de l'assainissement à Tivaouane, pour suivre de près la situation.