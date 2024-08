Tunisie: EST / Écarté du stage de Tabarka - Oussema Bouguerra n'a-t-il pas sa place ?!

Alors qu'il est sous contrat pour encore deux ans et qu'il a été régulier la saison écoulée, l'ailier gauche se trouve hors-liste. Sévère.

Contre toute attente, Miguel Cardoso a écarté Oussema Bouguerra du rassemblement de Tabarka. Bouguerra, rappelons-le, fait partie des 12 joueurs qui n'ont pas été retenus pour ce stage. Les 11 autres joueurs écartés sont : Mohamed Ali Ben Hammouda, Ghaith Ouahabi, Amanallah Mjahed, Aziz Abid, Hamza Ghanmi, Montassar Triki, Khalil Guenichi, Zinedine Sassi, Mohamed Aziz Fallah, Bilel Sahli et Riadh Ben Ayed prêté au Raja Casablanca. Ceci dit, Oussema Bouguerra a, logiquement, encore de la place dans le dispositif de jeu de Miguel Cardoso, même après le recrutement de Youssef Belaïli quand on sait que l'Espérance de Tunis, qui évoluera sur plus d'un front la saison prochaine (Championnat et Coupe de Tunisie, Ligue des champions et Coupe du monde des clubs), doit disposer d'un effectif bien étoffé et des doublures qui se valent à tous les postes, en attaque particulièrement.

Depuis qu'il a débarqué au Parc B à l'été 2023, Oussema Bouguerra a toujours fait partie des plans des entraîneurs qui se sont succédé à la tête de l'équipe la saison dernière, à commencer par Mouine Chaâbani, en passant par Tarek Thabet et finalement par Miguel Cardoso qui, comme ses deux prédécesseurs, l'a utilisé tantôt titulaire, tantôt remplaçant.

%

Bouguerra était toujours présent, qu'il soit aligné d'entrée ou incorporé en cours de jeu. Efficace, il anime avec efficacité son couloir gauche, en apportant de la profondeur dans le jeu, sans compter les solutions qu'il apporte à l'attaquant de pointe.

Avec toute l'énergie qu'il a dépensée tout au long de la saison, Oussema Bouguerra pourra encore être utile à Miguel Cardoso qui aura toujours besoin d'un joueur percutant, pouvant peser lourdement sur les défenses adverses, particulièrement quand il est aligné en cours de jeu. Bouguerra peut être la bonne doublure à Youssef Belaïli. Mais le coach portugais semble avoir fait le tri après la première phase de la préparation d'intersaison et tranché contre Bouguerra.

Ouahabi, un jeune qui doit aller voir ailleurs

Un autre joueur qui n'a pas été retenu par le coach "sang et or" et, pour celui-là, cela n'a pas été une surprise. C'est du jeune milieu défensif, Ghaith Ouahabi, dont il s'agit, régulier sous les ordres de Mouine Chaâbani et Tarek Thabet, hors liste depuis que Miguel Cardoso a pris les commandes de l'équipe en janvier dernier.

Il est clair que, malgré sa qualité intrinsèque, le profil de Ouahabi ne correspond pas au style de jeu prôné par le technicien portugais. Il n'entre pas en tout cas dans ses plans. A 21 ans et étant encore sous contrat avec l'EST jusqu'au 30 juin 2027, la meilleure option pour le jeune Ouahabi est d'aller voir ailleurs. Trouver une équipe où il pourra jouer régulièrement. C'est la seule façon de progresser.

Victoire devant l'AS Gabès

Pour sa première sortie amicale en marge du rassemblement de Tabarka, l'EST s'est imposée face à l'AS Gabès sur le score de 2-0. Les buts de la victoire ont été signés Raed Bouchniba (22') et Yan Sasse (37').