Afrique: Jeux Paralympiques Paris 2024 - Kamel Deguiche rencontre la délégation tunisienne

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Kamel Deguiche, a appelé les athlètes paralympiques tunisiens à donner le meilleur d'eux-mêmes pour faire honneur au drapeau national lors de leur participation à la 17e édition des Jeux paralympiques, prévue du 28 août au 8 septembre prochains à Paris.

Lors d'une réception organisée samedi soir à la banlieue de Gammarth en l'honneur des athlètes tunisiens avant leur départ pour Paris, en présence notamment de Mohamed Mzoughi, président du Comité national paralympique tunisien, du président de la Fédération tunisienne du sport pour handicapés, du staff technique, administratif et médical accompagnant la délégation sportive et de représentants de l'ambassade de France à Tunis, le ministre a exprimé sa confiance totale dans la capacité des champions paralympiques tunisiens à briller de nouveau et à monter sur le podium.

Il a souligné que la Tunisie a gagné une place importante dans les diverses compétitions sportives internationales grâce aux succès de ses athlètes, ajoutant que les Jeux de Paris seront une nouvelle occasion de confirmer sa position parmi l'élite mondiale.

Il a également affirmé l'engagement des institutions de l'Etat à soutenir le sport paralympique, saluant la détermination des athlètes handisports à honorer leur pays et réaffirmant l'engagement des autorités compétentes à soutenir particulièrement l'élite nationale pour lui garantir les meilleures chances de succès dans les différentes compétitions internationales, dont les Jeux de Paris 2024, et à promouvoir davantage le sport paralympique en général pour renforcer les acquis réalisés.

%

De son côté, Mohamed Mzoughi a indiqué que tous les athlètes tunisiens qualifiés pour les Jeux Paralympiques de Paris 2024 sont déterminés à réaliser des résultats positifs et à honorer le drapeau national, précisant que les champions paralympiques sont une grande source d'inspiration en matière de surpassement de soi.

Il a souligné que le Comité national paralympique tunisien est fier de ses athlètes et de leurs performances remarquables, saluant leur esprit de patriotisme et prédisant un grand succès pour la participation tunisienne aux 17es Jeux paralympiques.

Pour leur part, les athlètes tunisiens ont affirmé leur bonne préparation pour les Jeux de Paris et leur détermination à monter sur le podium et à hisser haut le drapeau national.

Dans ce cadre, le champion mondial et paralympique Walid Ktila (course sur chaise) a exprimé sa confiance dans la capacié des para-athlètes tunisiens à réussir ces Jeux, promettant au public sportif des médailles d'or.

Il a souligné que la préparation pour les Jeux paralympiques s'est déroulée dans de bonnes conditions grâce au soutien de l'autorité de tutelle et aux efforts du Comité national paralympique, promettant d'aborder les compétitions avec une grande concentration, en tenant compte des spécificités de chaque course pour relever le défi et enrichir son palmarès de nouveaux titres paralympiques.

De son côté, le champion Yassine Gharbi (course sur chaise) a indiqué qu'il place de grands espoirs dans cette participation, notamment dans la course du 400 mètres de la catégorie T54, pour renouer avec les médailles paralympiques après une médaille de bronze aux Jeux de Rio de Janeiro en 2016, et pour couronner les grands efforts fournis tout au long de la période de préparation.

Samar Ben Kaalab a, quant à elle, salué le soutien des autorités et du Comité national paralympique aux athlètes participant aux Jeux paralympiques de Paris, exprimant son espoir de décrocher des médailles dans les disciplines du lancer du poids et du disque, malgré la difficulté de la tâche et la forte concurrence.

Le champion du monde Amenallah Tissaoui a, pour sa part, déclaré qu'il ne ménagera aucun effort, pour sa première participation aux Jeux paralympiques, pour défendre ses chances, notamment dans la course du 1.500 mètres (T38), soulignant qu'il tentera de battre le record mondial qu'il avait établi lors des derniers championnats du monde à Kobe, au Japon, en mai dernier.

Il a révélé que les préparatifs ont été à la hauteur de l'événement, indiquant qu'il avait effectué un stage de 40 jours au Maroc et qu'il commencera, à partir d'aujourd'hui, un nouveau stage de 9 jours en France avant de rejoindre le village paralympique.

La Tunisie sera représentée pour la première fois aux Jeux paralympiques de Paris 2024 dans quatre disciplines : le para-athlétisme (25 athlètes), la boccia (3 athlètes), le para-aviron (1 athlète) et le para-triathlon (1 athlète), avec un total de 30 athlètes, contre 25 lors des Jeux de Tokyo 2020+1.