Cote d'Ivoire: Worodougou - L'indépendance célébrée à Séguéla dans la ferveur

Les festivités du 64e anniversaire de l'indépendance de la République de Côte d'Ivoire ont été célébrées ce mercredi 7 août 2024 à Séguéla, chef-lieu de la région du Worodougou, dans la joie, la ferveur et la solidarité.

La place de la République a servi de cadre à la cérémonie, qui a été suivie d'un défilé des forces de défense et de sécurité, des fonctionnaires et agents de l'État, des sociétés minières, des associations de jeunesse et de femmes, des corps de métier, des sociétés de gardiennage, des syndicats de transporteurs, des organisations de la société civile, des conducteurs de moto-taxis, des médias publics et privés ainsi que des agents des services de l'Office national de la protection civile, des gardes pénitentiaires, des agents des eaux et forêts, etc.

Les autorités locales, les chefs des services de défense et de sécurité, les cadres régionaux, préfectoraux et communaux, ainsi que les chefs religieux et traditionnels, les populations des collectivités locales, et les groupes de danses traditionnels ont également pris part à l'événement. Le préfet de la région du Worodougou et du département de Séguéla, M. Karim Diarrassouba, a félicité le maire, Dr Bamba Maférima Fouété, pour toutes les actions entreprises en faveur du bien-être et de l'amélioration des conditions de vie des populations.

« Je voudrais indiquer aux populations que les instruments de développement local, que sont le conseil régional et les communes, ont besoin de la solidarité, de l'accompagnement et du soutien de tous les acteurs sociaux, particulièrement des cadres et mutuelles de développement, afin que, dans une approche consensuelle, des réponses appropriées soient apportées. J'en appelle donc, en ce jour de grand rassemblement, à la solidarité et à l'entente des fils et filles de la région du Worodougou autour des actions de développement durable », a-t-il souhaité.

La célébration s'est conclue par la remise d'arrêtés de nomination à cinq chefs de village et de diplômes de reconnaissance à des personnes qui se sont distinguées par leur engagement auprès des autorités administratives.

La finale du tournoi de football doté du trophée Dr Bamba Maférima Fouété et le concert organisé par la mairie ont constitué les temps forts de cette fête de l'indépendance.