Madagascar: Basketball - Yann Vezo, premier Africain à arbitrer les quarts

Madagascar a été représenté fièrement aux JO de Paris par un arbitre en basketball en la personne de Yann Vezo Davidson, outre sept athlètes. Il a été l'unique représentant du continent africain parmi les trente arbitres sélectionnés pour officier les matchs des Jeux olympiques de Paris 2024. De plus, lors de sa première sélection aux JO, il est le premier Malgache et Africain à arbitrer un match comptant pour les quarts de finale.

Yann a arbitré au total quatre matchs féminins, dont le premier entre la Serbie et le Porto Rico le 28 juillet, le deuxième entre l'Allemagne et la Belgique le 29 juillet, le troisième entre la Serbie et l'Espagne, et le quart de finale entre le Nigéria et les États-Unis le mercredi 3 août. « Ce qui m'a le plus marqué, c'est forcément le premier match, car c'était la première fois que je foulais le terrain olympique et écrivais une histoire pour Madagascar », confie Yann. C'était une occasion pour lui d'officier des matchs d'un événement sportif planétaire aux côtés des meilleurs arbitres internationaux, d'apprendre des meilleurs instructeurs mondiaux et d'arbitrer les meilleures joueuses au monde.

« Le haut niveau est une remise en question et une mise à jour permanente. Être le premier Malgache, voire le premier Africain, à arbitrer un quart de finale des JO, c'est incroyable. Cela me donne envie d'aller plus loin pour faire briller le continent à l'échelle mondiale », souligne Yann. La spécificité des JO par rapport aux autres grandes compétitions de basketball est que les arbitres peuvent passer plusieurs jours sans arbitrer tout en restant dans le rythme, selon ses explications.

Pour être sélectionné aux JO, chaque arbitre est évalué durant les compétitions internationales pendant quatre ans avant les Jeux. Ceux qui ont démontré le plus d'aptitudes ont été retenus. Avec une longue liste dans son palmarès, Yann Vezo a arbitré de grandes compétitions internationales depuis 2016. Cette année, il a été au tournoi de qualification aux JO des filles, à la Ligue des champions des jeunes, à la Basketball Africa League saison 4, à la Coupe du Monde U17 garçons, et à la NBA Summer League.