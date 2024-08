Afrique: JO - Le drapeau tunisien a flotté !

Devant une bien rude concurrence et une armée d'athlètes du monde entier surentraînés et qui ont la rage de vaincre, c'est de l'ordre de l'exploit ces médailles obtenues par les Tunisiens lors des Jeux olympiques 2024 à Paris. Chapeau bas pour ces athlètes qui ont honoré la Tunisie pendant ces Jeux et qui ont permis à notre hymne national de retentir haut et fort dans la capitale des lumières. C'était un grand moment d'émotion que de voir le drapeau tunisien lors de ces Jeux olympiques, notre drapeau qui a failli ne pas apparaître à cause de la mauvaise foi des uns et du laxisme des autres. Bref, c'est aussi une autre médaille de gagnée que de replacer notre drapeau dans l'arène des Jeux olympiques.

Encore une fois, ce sont les sports individuels qui ont hissé haut nos couleurs nationales, contrairement au football devenu un gouffre financier qui n'apporte au public que déception après déception. Un public tunisien qui a suivi au jour le jour ces JO en attendant des résultats et voici qu'il est récompensé lui aussi par cette grande liesse exprimée dans les cafés et sur les réseaux sociaux. Pour l'Histoire, voici le palmarès de ces JO 2024. Le taekwondoïste Firas Gattoussi a été sacré champion olympique des -81 kg, offrant à la Tunisie sa première médaille d'or aux JO de Paris 2024, la troisième dans le bilan de la participation tunisienne actuelle après l'argent du sabreur Farès Ferjani et le bronze de Mohamed Khalil Jendoubi en taekwondo (58 kg).

Cela dit, ces performances, avec peu de moyens et beaucoup de problèmes dans les fédérations tunisiennes, imposent une sérieuse réflexion sur l'avenir du sport d'élite en Tunsie. Oui, nos athlètes sont capables de faire mieux ! Et c'est la devise que le sport tunisien doit afficher après ces JO. Mais, avant tout, il faut en finir avec les clivages et les conflits tacites entre le Cnot et le ministère de la Jeunesse et des Sports. Un verrou qu'il faut faire sauter à un moment ou un autre pour que sa toxicité ne se répercute pas sur la vie des athlètes. La Tunisie a déclenché une initiative très prometteuse pour le sport, à savoir le «plan national pour le sport» d'ici à 2035. Un plan d'avenir très porteur ayant pour dessein de créer une nouvelle élite à condition que tous les ministères retroussent leurs manches et travaillent en harmonie.