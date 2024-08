Tunisie: C3 / Le ST débute son aventure continentale ce vendredi - De belles promesses...

Mettre rapidement la pression dans la surface adverse, c'est ce qu'a initié Hamadi Daou et c'est ce que Maher Kanzari se presse à perpétuer, en espérant retrouver bientôt tout ce qui a fait par le passé proche la force des Bardolais.

Le Stade Tunisien a donc débuté son périple avec pour destination finale Juba via Addis-Abeba. Parti le week-end dernier au Caire avant de rallier le Sud-Soudan aujourd'hui, le ST se trouve ainsi en mode concentration totale dans la perspective de son match aller du premier tour de la Coupe de la Confédération face à Jamus FC Juba, vendredi prochain. Les choses sérieuses vont bientôt débuter pour le Stade Tunisien avec le premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération. Le Stade va donc débuter sa campagne continentale au stade de Juba, et ce, après avoir bouclé un stage fort instructif à Ain Draham où Maher Kanzari n'a pas ménagé un groupe appelé à annoncer la couleur assez tôt en C3. Si l'on rembobine donc, notons que le Stade a récemment mis à profit son récent stage et son retour au Bardo pour disputer quelques tests dont les enseignements sont multiples. Ce faisant, que ce soit face à la JS Omrane (1-1), Al Hilal du Soudan (2-1), au CSS (2-2) ou l'ESM (3-2), les Bardolais ont fait honneur à leur verve offensive mais ont rencontré quelques difficultés en défense (Ben Abda a-t-il laissé un vide)? Bref, ça c'est le verre à moitié vide car, devant, Oumarou semble en grande forme, comme en attestent ses trois réalisations, jusque-là signés en amical, aux côtés de Berrima lui aussi compétitif et buteur récemment.

Les rescapés sont là!

Le reste du groupe, parlons-en. Les rescapés de l'épopée stadiste en Coupe de Tunisie et aussi en championnat (ne sous-estimons pas le parcours des Bardolais en championnat) sont compétitifs, à l'instar de Sami Hlél, Khalfa, Oumarou, Sahraoui, Laifi, Ghazi Ayadi et Bilel Mejri. Quant aux Smâali, Sajed Ferchichi, Bilel Mejri, Berrima et les deux nouveaux, Youssef Touré et Zghada, leur apport futur constituera la pierre angulaire d'un onze qui prend forme au fil du temps. En clair, l'élément fondamental du futur Stade imposera de l'engagement et un appui sur la notion de groupe, pour porter le ST vers des horizons lointains, ou du moins accessibles.

Une équipe «box to box»

La saison passée, le Stade a ainsi choisi la bonne année pour son épopée. Car avec de l'espoir et des matchs références via un groupe soudé, il a pu à terme forcer son destin africain. En l'espace d'une année, le ST a basculé de la bataille pour les places du milieu vers la C3, alors qu'à un moment donné de la saison, il aurait même pu jouer une place en C1. Rappelons aussi ce cap franchi lors du play-off avec un club qui s'est accroché avant de continuer à voguer contre vents et marées, pour tenir en fin de compte un billet vers la Coupe de la CAF. En conclusion, le Stade est une équipe qui s'accroche, une équipe « rentre-dedans», «box to box», avec des joueurs qui vont au contact de leurs adversaires, qui ne craignent pas de s'aventurer et de presser haut, comme en témoignent leurs résultats face aux cadors de la compétition. A titre d'exemple, mettre rapidement la pression dans la surface adverse, c'est ce qu'a initié Hamadi Daou et c'est ce que Maher Kanzari se presse à perpétuer, en espérant retrouver bientôt tout ce qui a fait par le passé proche la force des Bardolais.